腦機接口助人類擁有超能力商業前景廣闊 但真假概念股要分清

據內媒報道，近日中國科學院腦科學與智慧技術卓越創新中心聯合復旦大學附屬華山醫院及相關企業合作，成功地進行了中國首項侵入式腦機介面的前瞻性臨床試驗。中國成為全球第二個在腦機接口技術進入臨床試驗階段的國家，並於本周引發資本市場淘金潮，中概股腦再生科技(US.RGC)周一（17日）晚暴升2.83倍，而昨日（17日）港股微創腦科學(02172)最多急升超過四成，而於此同時零件股南京熊貓(00553)亦最多升超過五成。

（中國首例無線侵入式腦機介面系統前瞻性臨床試驗手術現場。圖片來源：中國科學院腦智卓越中心）

腦機接口（Brain-computer Interface，BCI）直譯又可稱為「人機介面」，定義為人類大腦與電腦設備的接通，繼而傳遞信息並產生控制信號。原理主要是透過收集腦電波以及神經信號等信息，轉變成為電子訊號，向電子設備傳達指令。腦機接口可分為單向及雙向，單向為上述收集腦電波後解碼成為控制指令，主要用於操控機械或控制電腦。而雙向除了由大腦單向輸出指令外，亦允許接收來自外界訊息，會轉變成為腦電波刺激大腦，讓訊息直接跳過人類的五官而直接傳輸成為大腦認知。

收集腦電波需要經由電極，通常以晶片呈現，而按晶片擺放在大腦不同位置可分為侵入式、非侵入式和半侵入式。侵入式晶片需要透過開顱手術將晶片直接放入大腦皮層，可以獲得最高質量的腦電波信號，但涉及大腦手術固然風險較高。而非侵入式則將收集電波裝置置於頭部頭皮之上，成本及風險較低，但僅能採集廣泛的腦區電波而精細度不足。而半侵入式則將晶片置於頭皮以下至腦膜以外，減低直接侵入大腦皮層從而降低損害大腦風險，收集的電波質量亦較非侵入式為高。

（全球最小尺寸的腦控植入體，僅硬幣大小。圖片來源：中國科學院腦智卓越中心）

馬斯克Neuralink成功讓猴子「看見」物體

腦機接口商業前景巨大，科技狂熱愛好者馬斯克自然不會錯過，其有份創辦的Neuralink於2016年起研究腦機接口，2020年曾經展示一隻被植入晶片的豬，宣布成功讀取豬隻的大腦活動。到去年1月，Neuralink已成功將晶片植入人腦之中，為全球首宗將腦機接口進行臨床研究的案例。近期，Neuralink已由收集腦電波，更進一步開始研究輸入電波指令。Neuralink向一隻已被植入微型晶片於大腦視覺皮層的猴子傳送一個虛擬物件的訊號，結果猴子在大部時間都在看向虛擬物體所在的位置，表明猴子的確感知到虛擬物體的所在，有關技術落地後，有望讓視障人士從此打開「心眼」。

中國科學家已在急起直追，復旦大學積體電路與微納電子創新學院團隊、腦科學研究院團隊聯合中國科學院上海技術物理研究所胡偉達團隊，日前借助腦機介面等技術，成功合作研發出全球首款具有超寬光譜反應能力的視覺假體，其研發的新一代視覺假體不僅使失明動物恢復可見光視力，擴展其視覺功能，與此同時還避免了病人進行侵入性腦部手術的風險。

除了眼疾之外，腦機接口被認為還可以「治療」多項人類疾病或殘疾，例如透過收集電波提前預知癲癇的出現，或輸入電波方式讓聾人重新聽見，甚至對商業社會也有重大的發展前景，腦機接口技術若成熟，人類或可以擁有「超能力」，通過意念控制物件或電腦等目標。

（圖片来源：Neuralink）

南京熊貓參與腦機接口研究，微創腦科學具相關概念

針對近日港股炒作相關概念，最先想到的就是微創腦科學。微創腦科學盡管未有直接研究腦機接口，但其為國產神經介入醫療器材的龍頭大哥，按2023年銷售收入計算，在中國市場份額提升至第四位，在眾多國產品牌中則排第一。

如果要講最符合腦機接口概念的股份，反而是沒有「腦」字的心瑋醫療-B(06609)。中國於2023年6月進行國內首例介入式腦機介面動物試驗，當時心瑋醫療有份參與聯合研發。至於南京熊貓亦早於2023年便開始參與江蘇省腦機接口研究，當年11月消息帶動股價急升超過一倍後，南京熊貓表示研究仍處於科研階段，且並不涉及商用。

至於其餘帶有「腦」字的港股，如腦洞科技(02203)及腦動極光(06681)，則未見有涉及腦機接口方面研究或業務，投資者應小心甄別。腦洞科技主要從事生產產品包括二極管、三極管、整流管及突波吸收器，其主要用於智能消費電子設備，現階段很難和腦機接口扯上關係；至於半新股腦動極光雖然是B仔股，主要開發醫療級認知障礙數字療法產品，所謂數字療法亦即開發電腦軟件測試和訓練病人腦力，和腦機接口技術關聯性亦相當有限。

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒

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