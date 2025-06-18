新股 | 內地金店周六福招股！入場費2424元羅湖國資委入股

內地珠寶首飾商周六福珠寶(06168)今日至下周一(23日)招股，計劃全球發售4680.8萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價24元，每手100股，入場費2424.2元，預計於下周四（26日）掛牌，中金公司及中信建投為聯席保薦人。

公司是次引入包括深圳市羅湖區國有資產監督管理局全資擁有的羅湖投資、公司其中一名現有股東的緊密聯繫人永誠貳號香港、全球最大的金融交易集團之一Jump Trading、凱因家族辦公室、Seraphim Advantage、君宜永信及CICC Financial Trading Limited、靈寶黃金(03330)、廣發基金8家基石投資者，並已同意按發售價認購總金額約5.73億元股份，按發售價計則認購股份總數將為2389.17萬股發售股份，假設超額配股權獲悉數行使，佔已發行股本總額約5.42%。

周六福預期，全球發售所得款項淨額約10.24億元，當中50%將用於擴大和加強銷售網絡；約20%用於加強品牌，以提高公司品牌的市場知名度；20%用於提升產品供應及加強產品設計和開發能力；其餘則作為運營資金。

周六福：無法保證不存在侵權行為

周六福的名字與本港珠寶品牌「周大福」、「六福」十分相似，事實上是內地金飾品牌，被批評是山寨品牌，周六福曾經申請在A股上市但不成功，當時中證監審核意見認為，該公司涉及多宗商標權糾紛。周六福在招股書中強調，無法向投資者保證公司及加盟商的運營或業務的不會以其他方式侵犯第三方持有的商標、專利等知識產權，強調任何有關周六福品牌或產品的負面宣傳都可能對其銷售和聲譽造成重大不利影響。

周六福截至2024年底擁有4129家門店，以中國門店數目計，為中國第五大珠寶品牌。海外方面，周六福珠寶去年在泰國、老撾及柬埔寨新增4家門店，今年進一步拓展至馬來西亞及越南，再新開2間店，海外門店均採加盟模式經營。2024年度，周六福純利7.06億元人民幣，按年增長7.1%，主要受惠於黃金珠寶銷售增加，加盟網絡擴張，以及加盟店及自營店數目增加所致。



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