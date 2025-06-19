花旗：恒指年底目標25000點，看好互聯網、科技及消費板塊

花旗集團公布「2025年下半年中港股票市場展望」報告，花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，恒指今年底目標上調2%至25000點，另假設中美關係今年稍後有所進展，新增2026年上半年目標為26000點。他強調，中國經濟下半年已現好轉，預料經濟補貼規模將小於上半年。

花旗集團中國股票策略師劉顯達（柳英傑攝）

看好互聯網、科技及消費板塊，推薦騰訊、比亞迪等股票

劉顯達表示，下半年投資重點為互聯網、科技及消費板塊，首選股票包括騰訊(00700)、華能國際電力(00902)、Trip.com(US.TCOM)、比亞迪(01211)、友邦(01299)、亞朵(US.ATAT)及安踏(02020)。

他強調，中國內需增長及政府刺激政策利好，帶動消費品板塊評級從「中性」上調至「增持」。同時，因美國關稅上升可能影響全球貨運，運輸板塊評級從「增持」下調至「中性」。在首選買入名單中，亞朵取代海爾智家(06690)，反映對內需消費的樂觀看法。

下半年中國經濟補貼規模料縮減

劉顯達指出，中國政府正推動經濟從投資主導轉向消費主導，以應對美國貿易政策的不確定性。花旗預測2025年中國經濟增長達5%，並傾向選擇內需相關股票以規避關稅風險。

他提到，中美於5月12日互降關稅115個百分點，為期至少90日，若90日後未達成最終協議，料將延長另一90日限期，關稅對股市的影響已逐步減退。

劉顯達表示，中國經濟補貼規模將視經濟狀況而定，但鑑於下半年經濟已現好轉，預料補貼規模將小於上半年。他指出，受經濟補貼影響較大的股票，如京東(09618)及阿里巴巴(09988)，未納入今次報告的首選名單。

中東戰爭影響有限，港股回調為買入機會

對於中東戰爭，劉顯達認為對中國股市影響不大，戰爭雖推高油價，但中國當前處於「通縮」環境，油價上升帶來的通脹未必不利。他並指出，港股因戰爭引發的近期回調，反而為投資者提供良好買入機會。

撰文：經濟通採訪組

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