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港股 | 午市前瞻 | 中東局勢若轉差恒指或試月初低位 穩定幣概念難再升

19/06/2025

　　以色列與伊朗的戰爭升級，市場揣測美國或將捲入衝突。美聯儲公布維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾指加徵關稅對通脹的影響可能會更持久，預計未來數個月將出現明顯通脹，暗示短時間不急於減息，美股轉弱。亞太股市今早集體跌，恒指成份股僅恒地無升跌，其他全線挫。恒生指數半日收報23231，跌479點或跌2%，主板成交超過1233億元。國企指數報8412，跌181點或跌2.1%。恒生科技指數報5090，跌124點或跌2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢若轉差恒指或試月初低位 穩定幣概念難再升

 

張智威：恒指或持續走弱，投資者可適當減倉

 

　　美國聯儲局宣布維持利率不變，為連續第4次按兵不動，主席鮑威爾會後在記者會稱，料未來可見加徵關稅對通脹的影響，雖然聯儲局點陣圖仍顯示今年減息兩次，但明顯有官員開始轉舵下調減息次數。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美國經濟數據表現較弱，通脹尚未回落，有官員轉舵並不意外。而且，昨晚鮑威爾態度強硬，預期今年減息至少一次，最多不超過兩次。

 

　　中東局勢方面，伊朗最高領袖哈梅內伊昨晚預告戰鬥開始，甚至宣稱將有「留存史冊的大驚喜」。美國方面，據《華爾街日報》引述消息人士稱美國總統特朗普已經批准了攻擊伊朗的計劃，最快在24小時內攻伊，但沒有給出最終授權，是要觀察伊朗會否滿足放棄核計劃的要求。張智威表示，中東局勢嚴峻，美方非常有可能直接下場參與以伊衝突，以逼迫伊朗無條件投降。伊朗現在面臨的壓力很大。

 

　　張智威指，恒指今日跌穿廿天線（約23705點），從技術走勢上看將持續偏弱，投資者可以適當減倉。短線的支持位在保力加通道下線，約23000點。若中東局勢升級，預計將調整至6月2日的低位22668點。

 

穩定幣概念利好因素已反映，投資者應分批止賺

 

　　美國參議院周三（18日）正式通過《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(GENIUS Act)，為與美元掛勾的加密貨幣代幣（即穩定幣）建立首個全國性監管框架。受消息刺激，加密貨幣概念股普遍上揚。Circle(US.CRCL)收市升超過33.82%，報199.59美元，Coinbase(US.COIN)收市升16.32%，報295.29美元。港股穩定幣概念開盤漲幅亦居前，眾安在綫(06060)高開7.9%，報21.95元，連連數字(02598)高開10.7%，報11.56元。

 

　　張智威表示，穩定幣概念水位不多，不適合高追，反而應分批止賺。他提到，眾安在綫目前漲幅不到1%，OSL集團(00863)甚至倒跌。再結合穩定幣概念在五月已經漲過一輪，說明之前已經提前反映了相關因素。以眾安在綫為例，五月中下旬在低位徘徊（約11元），現在已漲到20元左右，利好消息已差不多反映完畢。


　　
　　對於美國、香港齊齊部署穩定幣，張智威表示，發行穩定幣是大勢所趨，有了穩定幣後，商家可以用穩定幣通過戶口點對點轉賬，不需要兌換成美元或其他貨幣再通過銀行轉賬，不用經過銀行，不用擔心匯率問題，交易更快捷，方便商家開展貿易。

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢若轉差恒指或試月初低位 穩定幣概念難再升

眾安在綫股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢若轉差恒指或試月初低位 穩定幣概念難再升

ＯＳＬ集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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