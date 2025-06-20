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港股 | 午市前瞻 | 中東局勢不明朗港股反彈料難持續 蘋概股近日炒消息

20/06/2025

　　以色列與伊朗的衝突持續，以軍戰機襲擊伊朗境內數十處設施，據報特朗普將在兩周內決定是否攻打伊朗。亞洲股市表現不一，日股牛皮，韓股暫時升1%，A股兩市個別發展。恒指今早高開54點，已見半日低位，隨後掉頭向上。恒生指數半日報23504，升266點或1.1%，主板成交近930億元。恒生中國企業指數報8515，升104點或1.2%。恒生科技指數報5124，升36點或0.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢不明朗港股反彈料難持續 蘋概股近日炒消息

（互聯網圖片）

 

連敬涵：中東局勢仍處不明朗階段，料港股短期不會大幅反彈

 

　　恒生指數今早高開53點，其後升幅擴大，盤中曾升逾266點，高見23516點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，伊朗國營電視台周三（18日）警告，將會有一個令世界銘記數世紀的驚人事件發生，引發市場擔憂，拖累恒指周四（19日）收市跌472點。不過伊朗及後未有進行任何升級行動，以及美國未有加入以伊戰爭，市場氣氛周五（20日）似乎稍有紓緩，推動恒指今早稍有反彈。

 

　　連敬涵提及，雖然港股今早略有轉好，但不代表以伊衝突的風險已被完全消化。考慮到伊朗或於本周進行新的報復行動、美國總統特朗普將在兩周內決定是否攻打伊朗等因素，中東局勢仍將處於不明朗的階段，預計港股短期不會出現大幅反彈，恒指阻力位定於23700點水平；至於支持位則定於22800點水平。

 

蘋概股近日強勢屬「炒消息」，瑞聲最受惠可摺疊iPhone推出

 

　　著名蘋果公司分析師郭明錤在社交媒體發文透露，蘋果將於本季確定首代可摺疊iPhone的手機規格，並於下季正式啟動項目，計劃明年第四季開始量產；至於第二代可摺疊手機則預計將於2027年下半年量產。郭明錤亦預計，第一代可摺疊iPhone零售價將超過2000美元及2500美元，同時預計可摺疊手機明年的出貨量將介乎300萬至500萬部，連同第二代機型，2027年可摺疊iPhone總出貨量潛在達到2000萬部。

 

　　蘋概股今早表現強勢。當中，舜宇光學科技(02382)曾經升逾5%，盤中曾高見67.5元，創一個月新高。連敬涵指出，新的首代可摺疊iPhone明年才會推出量產，蘋概股近日的強勢只屬於「炒消息」階段。並認為可摺疊iPhone在明年量產推出後的受歡迎程度，以及量產後手機零部件需求增加的表現，才會真正帶動蘋概板塊出現上升動力。

 

　　連敬涵預期，瑞聲科技(02018)相對較受惠於可摺疊iPhone的推出，主要由於新型號iPhone將有全新模組設計，瑞聲或會在日後推出新產品配合。連敬涵亦提及，瑞聲股價近月一直呈現橫行格局，現時並非吸引的價位進行吸納，建議投資者待股價回落至36元才考慮買入，短線目標價定於43元。

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢不明朗港股反彈料難持續 蘋概股近日炒消息

舜宇股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 中東局勢不明朗港股反彈料難持續 蘋概股近日炒消息

瑞聲股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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