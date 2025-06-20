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樓市 | 大摩:港樓市見底迎4至5年上升周期，偏好新地恒地

20/06/2025

樓市 | 大摩:港樓市見底迎4至5年上升周期，偏好新地恒地

 

　　摩根士丹利研究報告指出，香港住宅樓價從高峰回落30%後，可能正處於上升周期的開始，料周期或持續4至5年，主要看好中國內地買家湧入、資本市場改善及近期HIBOR利率下調，令香港樓價勢將觸底反彈。報告預計今年下半年樓價上升2%，同時認為香港及美國樓價表現將優於新加坡。該行偏好新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及嘉里建設(00683)，但建議避開新世界發展(00017)及九龍倉(00004)。該行將恒地評級由「與大市同步」上調至「增持」，目標價亦由26.5元升至31元。

 

　　報告指出，2025年CCL指數年初至今下跌1.5%，低於該行對上半年下跌5%的預期。這得益於內地買家貢獻增加及2024年2月起全面取消額外印花稅。新地位於西沙的大型項目SierraSea近期錄得強勁銷售表現，結合恒生指數年內上漲21%，提振市場情緒。HIBOR近期下跌令實際按揭利率降低，釋放壓抑需求及投資需求。

 

樓市 | 大摩:港樓市見底迎4至5年上升周期，偏好新地恒地

 

　　該行指出，香港結構性供應不足，近年土地銷售大幅減少。加上人口增長及內地新人才計劃帶來的移民流入，供需平衡傾向有利。CCL指數自2021年8月以來下跌30%，當前負擔能力已回至2011年水平。發展商目前以60%的淨資產值（NAV）折讓交易，擁有穩健資產負債表，並提供6-7%的股息收益率，顯示未來具顯著上行空間。

 

撰文：經濟通採訪組

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