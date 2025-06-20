異動精選 | Labubu新貨預售黃牛價急跌拖冧泡泡瑪特，美匯偏弱人幣走強推高內銀股
20/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/06/2025 17:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/06/2025 16:40
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