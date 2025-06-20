泡泡瑪特 | 不能無拘無束又要開心常笑 監管與保護如何平衡？

港股奇蹟泡泡瑪特(09992)今日低開超過6%，全日無力重上20天線，先令孖屐重新夢醒，驀然回首究竟泡泡瑪特會唔會真係「泡泡」。

泡泡瑪特今日其中一瓣利淡，主要係新一批Labubu3.0開賣，而同過往唔同，今次呢套一套六隻、六色造型外加一隻隱藏款嘅「前方高能」盲盒，以預購模式推出，肯排隊買就有貨收，有唔少Labubu老粉都感歎今次終於唔使同黃牛鬥智鬥勇。有內媒報道，今次預售發貨排期已經要排到今年9月。

因為人人可以訂，如果唔係急要，肯等就一定有，令原先靠炒買搵食嘅黃牛突然爆煲，隨著發貨日漸近，黃牛價一日低過一日，已經近乎原價。據內媒引述泡泡瑪特內部消息，今次預售方式就係希望令更多真心喜愛IP的粉絲能夠買到Labubu。

Labubu系列最新產品（官方圖片）

原先泡泡瑪特一直都係用限時開賣方式出貨，物以罕為貴，係一向IP玩具嘅經營模式，數量限制就成為咗Labubu產品價格炒起嘅原因。但中央一向都唔喜歡誘導性消費，所以無獨有偶，趁著新一批Labubu出貨嘅好日子，官媒《人民日報》發文表題為《盲卡盲盒哪能「無拘無束」》文章，探討盲卡盲盒對兒童及青少年嘅影響，直指呢種係背後暗藏商家精心設計嘅「商業陷阱」，令未年人不斷衝動下單，建議有關部門要細化監管規則，整治誘導消費等等行為。

但Labubu嘅成功並唔單止喺神州境內，更加喺亞洲、歐美等地都係大熱，為泡泡瑪特業績帶來神話式嘅增長。2024年，來自港澳台及海外嘅營業額就暴增3.8倍至50.66億人民幣，毛利率更加突破70%達到71.3%，可謂係神州企業出海嘅楷模。所以中國官方喺態度上其實並唔算好強硬，就喺前幾日，同樣係官媒嘅《新華社》旗下「新華每日電訊」發表題為《打掉「Lafufu」，更多的Labubu才能開心常笑》文章，支持保護中國原創IP，要求打壓無序蠶食創新成果嘅仿冒品，指智慧財產權既係「護身符」，更係「通行證」。

「前方高能」系列六色造型（泡泡瑪特官網截圖）

今次泡泡瑪特第一次運用預訂攞貨嘅模式出貨，好大機會係有關當局唔希望「無序炒風」過盛。孖屐認為今次會令盲盒經濟嘅稀缺性炒作失效，所以今日就沽爆泡泡瑪特。但其實以呢批Labubu3.0嘅銷量嚟睇，預計賣到400萬至500萬隻，預計銷售額會超過5億人民幣，所以其實都仲有好高銷量，而當局最關注亦係未成年人過度消費方面，對於泡泡瑪特銷售，尤其係出海方面，其實更為傾向支持，請請！

*編者按:本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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