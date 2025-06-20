港交所25周年 | 港交所唐家成：現時有190家公司排隊上市

（Heizel攝）

行政長官李家超出席港交所(00388)25周年慶祝典禮時視像致辭表示，在過去25年，港交所為香港的崛起發揮了重要作用，港交所自2000年上市以來，走過了一段非凡的歷程，上市公司數量從最初的790家增加到如今的2600多家。還有一些數據值得關注。在過去的25年裏，香港股市總市值飆升了6倍，日均成交量增加了9倍，並指上個月香港迎來了年初至今全球規模最大的IPO。

他提及，IPO數量和市場成交額的顯著增長，也反映了全球對香港金融生態系統的強勁信心，港交所在推動香港成為國家與世界之間的超級聯繫人和超級增值者方面發揮著至關重要的作用。

行政長官李家超（Heizel攝）

李家超指，面對當前環球挑戰，特區政府堅定致力與港交所及監管機構合作，以提升市場流動性。他又提到，倫敦金屬交易所將香港納入全球倉儲網絡的認可交付點，短短數月內就核准7個倉庫，說明本港作為國際金融、航運和貿易中心地位，亦支持本港建立充滿活力的商品交易生態系統，吸引更多公司落戶香港。

陳茂波：港交所是香港金融體系基石，提升香港競爭力方面不可或缺

財政司司長陳茂波（Heizel攝）

財政司司長陳茂波致辭時表示，港交所是香港金融體系的基石，是政府與監管機構值得信賴的夥伴，更是在維護香港金融安全和提升市場競爭力方面不可或缺的角色。

陳茂波表示，國際化有助港交所及整個金融業持續成功，在地緣政治挑戰日益增加下，香港已成為國際投資者尋求多元資產配置的避風港。隨著市場流動性增強、全球投資者基礎擴大，港交所亦有望成為東盟、中東及其他地區企業的首選上市地，尤其對難以進入美歐市場的企業。

他樂見港交所已經採取關鍵行動，例如認可更多海外交易所，以便於實行雙重主要及第二上市，這些舉措將有助於提升市場的多樣性、深度與韌性。他又指，提升市場基礎設施與交易效率有利香港金融，包括縮短交易結算周期。港交所預計今年底在技術上已準備好實施T+1，期望香港能做到區域內首個實行。

港交所唐家成：現時有190家公司籌備香港上市

港交所主席唐家成（Heizel攝）

港交所主席唐家成於同一場合表示，港交所作為香港資本市場核心基礎設施，肩負重要社會責任，港交所慈善基金會在3年內撥出2500萬元，提供資源推動社會向照顧者給予更多關心和關懷。

唐家成表示，活動不只紀念港交所上市周年，亦為慶祝香港成為國際金融中心的進步和成就。港交所過去25年獲公眾支持，成功建立一個韌性、穩健和具競爭力的國際市場，促進中國與世界之間大規模雙向流動。

他在典禮後接受傳媒訪問時表示，今年至今，新股集資額已達全球第一，總共上市33新股，集資約880億元，現時排隊上市約190間公司，並指下半年會再接再厲。

他表示，不便透露與港澳辦主任夏寶龍會面的內容，但認為在聽到他講話後，感到「好鼓舞、好開心」。

港交所陳翊庭：未來會加強市場基礎設施，擴展產品生態系統

港交所行政總裁陳翊庭（Heizel攝）

港交所行政總裁陳翊庭致辭時表示，集團並非聚焦在創紀錄的IPO數量，而是著眼於長遠，中國持續增長的故事以及綠色轉型帶來的巨大增長潛力等，而在過去25年集團在市場中注入韌性和活力，認為集團已經為這些機會做好準備。

她續指，集團大力加強其互聯互通計劃，擴大並多樣化其產品生態系統，改變了相關的上市框架，為未來的業務做好準備。

她提及，集團會繼續加強和擴展平台和相關項目，讓集團的業務面向未來，亦會增強相關的市場基礎設施，並擴展產品生態系統。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇