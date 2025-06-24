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美股 | 伊朗反應較市場預期克制，油價重挫逾8%，美股反彈

24/06/2025

 

 

　　美國上周末空襲伊朗核設施後，伊朗的反應較市場預期克制及溫和，美股三大指數周一（23日）收市報升，原油價格則大幅下挫逾8%。

 

　　道指低開28點後，即倒升逾200點，其後伊朗對卡塔爾美軍空軍基地的導彈襲擊未有造成人員傷亡。伊朗的報復措施較為克制，增強市場對局勢可能緩和的預期。

 

　　油價之後跌幅擴大支持，道指最多升402點；標指與納指則以接近全日高位收市。道指收市升374.96點，或0.89%，報42581.78點；標普500指數升57.33點，或0.96%，報6025.17點；納指升183.56點，或0.94%，報19630.97點。

 

特斯拉推RoboTaxi升8.2%

 

　　特斯拉(US.TSLA)在美國德州奧斯汀市正式推出自動駕駛的士服務--RoboTaxi，刺激股價日內上升8.2%。

美股 | 伊朗反應較市場預期克制，油價重挫逾8%，美股反彈

 

　　丹麥製藥商諾和諾德(US.NVO)據報正式終止與Hims & Hers Health(US.HIMS)的合作協議，後者股價大跌34.6%。

 

　　重磅股方面，Meta(US.META)上升2.4%，蘋果(US.AAPL)微升0.3%，谷歌(US.GOOG)下跌1%，英偉達(US.NVDA)升0.2%。

 

　　美匯指數報98.38，下跌0.40%。美元兌日圓一度升至148.03，較上周五收市價顯著走強，但之後反覆向下，日內僅微升0.02%。歐元兌美元呈現震盪格局，開盤後於低位上落，並一度跌至1.145，尾段略為回升，報1.157，升0.48%。

 

金價震盪上落

 

　　現貨黃金及紐約期金呈現震盪上落格局。早段現貨黃金一度高見每盎司3380美元，不過，隨著美匯指數及原油價格同步上揚，部分資金流出黃金市場，金價隨後回落至3347美元附近，日內升0.36%，報每盎司3380.73美元。紐約期金則升0.32%，報每盎司3396.25美元。

 

　　紐約及布蘭特期油價格均先升後回落。紐約期油日內最高觸及78.40美元，布蘭特期油最高升至79.40美元，但隨後因市場對中東油氣運輸暢通的預期回升，油價大幅回落，紐約期油報67.31美元，跌幅約8.85%；布蘭特期油則報69.33美元，跌8.14%。

 

撰文：經濟通國金組

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