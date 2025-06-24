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凱基上調今年恒指目標價至25500點，看好6板塊，推薦13股

24/06/2025

　　凱基表示，在2025年上半年提出23200點，但當時最重大的下滑風險是特朗普的關稅政策。考慮上述狀況後，認為港股下半年會反映著更多利好因素，這也反映在市場對於恒指的每股盈利預計上調。該行上調今年恒指目標價至25500點，對應約11倍預測市盈率，下半年潛在增長6.3%(截止今年6月17日計)，全年總升幅達27.5%。

 

凱基上調今年恒指目標價至25500點，看好6板塊，推薦13股

 

　　在板塊方面，看好工業、互聯網、原材料、電訊、醫療保健及公用事業。十三大選股，包括小米(01810)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、攜程(09961)、寧德時代(03750)、SPDR黃金　ETF(02840)、中國聯通(00762)、康方生物(09926)、友邦保險(01299)、富途控股(FUTU)、泡泡瑪特(09992)、華潤電力(00836)及領展(00823)。

 

凱基料美聯儲第四季度減息25個基點，美股今年出現熊市機率不高

 

凱基上調今年恒指目標價至25500點，看好6板塊，推薦13股

 

　　凱基首席投資總監梁啟棠表示，2025年下半年中國經濟將在政策推動、內需回升與製造業轉型升級的共同作用下持續修復，但仍需關注中美摩擦、地緣政治與國際需求波動等不確定因素。至年底恒生指數的目標價為25500點，看好6大板塊，13大選股。

 

　　KGI凱基發布2025年下半年市場展望，凱基首席投資總監梁啟棠表示，在資產配置方面，考慮下半年經濟及政局發展，投資者可繼續以ACE策略部署，A是Alternatives，多國政府的財政狀況引起爭議，加上央行分散資產配置以及地緣政局不穩，狀況將有利金價。C是Credit Selection，該行預期經濟存下行風險，因而維持優質債券優先策略，龍頭企業債券將提供鎖息機會。E是Elite Stocks，關稅預期衝擊企業盈利，周期股與防禦股可平衡配置。美國以外，聚焦關稅衝擊小或已達成協議的國家。

 

美國下半年經濟增長料降至1%以下

 

　　凱基表示，2025年下半年，全球經濟將進入放緩模式，尤其是新興市場，而在成熟市場中美國的放緩最為顯著。上半年美國因關稅戰企業提前囤貨，經濟表現尚可，但下半年這種情況不再，經濟增長率可能降到1%以下，全年約1.35%。歐元區和英國的放緩不如美國明顯，但貿易戰的負面影響不容小覷。日本和中國的經濟也不樂觀。美國上半年因強烈需求表現亮眼，但這些需求在下半年逐漸消失，經濟數據可能轉弱。特朗普政策的不確定性影響消費信心和企業訂單，勞動市場數據呈現疲弱，進一步影響薪資和消費。

 

料美聯儲今年第四季度減息25個基點
 

　　凱基續指，美聯儲可能在今年第四季度減息25個基點，2026年持續減息50至75個基點。美股方面，今年出現熊市的機率不高，但第三季度可能下跌，全年盈利預估從14.1%降至不到9%。建議投資防禦性和優質股，應對經濟下滑。債券投資方面，美國經濟弱化應帶動債券利率回落，預期國債利率在第三季下半至第四季回落至4%-4.3%。建議投資信用品質較佳的投資等級公司債，待經濟見底時再轉進非投資等級公司債。

 

　　凱基投顧董事長朱晏民表示，關稅戰趨緩降低了美國經濟衰退風險，但其不確定性已影響經濟信心，未來將對經濟數據造成壓力。近期股市上漲使估值回到高位，投資者需留意關稅暫緩到期及後續經濟和企業盈利下調帶來的波動。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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