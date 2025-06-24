異動精選 | 特斯拉帶挈智駕股，商務部促落實汽車以舊換新利車股
24/06/2025
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2025-06-24
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 00:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2025 16:40
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