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阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？

24/06/2025

　　內地電商戰場再有新動向，阿里巴巴(09988)宣布調整架構，將外賣平台餓了麽及線上旅遊平台飛豬合併入電商事業群，稱「這是從電商平台走向大消費平台的戰略升級」，美團(03690)亦宣布將全面拓展即時零售業務，美團優選將轉型升級，雖各有大行看好兩方舉措，今日(24日)股價卻未見強力反彈，美團更逆市下跌，早前宣布進軍酒旅市場的京東(09618)亦繼續於低位徘徊，看來三大電商混戰更趨激烈，暫都未宜吸納。

 

阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？

（AP圖片）


阿里將餓了麼及飛豬併入電商事業群　擬走向大消費平台

 

　　阿里巴巴集團CEO吳泳銘昨日(23日)發布全員郵件，宣布即日起，餓了麼、飛豬合併入阿里中國電商事業群，稱「這是我們從電商平台走向大消費平台的戰略升級」。據《澎湃新聞》獲悉，范禹繼續擔任餓了麼董事長兼CEO，向電商事業群CEO蔣凡匯報；南天繼續擔任飛豬CEO，向蔣凡匯報。餓了麼、飛豬繼續保持公司化管理模式，業務決策執行上與中國電商事業群集中目標、統一作戰。


　　報道指，這意味阿里將進一步整合集團業務。飛豬、餓了麼、淘天在各自領域有多年的能力和資源積澱，會師之後，將會發揮各自優勢和長項，構建更加完整的大消費服務體系。特別是即時零售領域，淘寶閃購與餓了麼將加強協同，全面打通各項資源。


　　另外，淘寶昨日在微信公眾號發文稱，在淘寶閃購上線不到兩個月的時間內，淘寶閃購聯合餓了麼日訂單數已超6000萬。截至目前，零售訂單同比增長179%，訂單準時率維持在96%，保持高質量履約水平。淘寶表示，在消費者、品牌商家和外賣騎手們的共同支持下，淘寶閃購服務穩定、結構健康、增長迅速，將繼續全力促進消費市場熱度，給中小商家帶去新的增長機會。

 

花旗：有助阿里升級為更全面消費平台　予目標價165元

 

　　花旗發表研報指，阿里巴巴計劃將其外賣業務餓了麼及旅遊代理平台飛豬整合進其核心電商業務，有助於公司升級為更全面的消費平台，維持阿里「買入」評級，目標價165元。此潛在計劃意味阿里將為外賣及旅遊業務投入更多資本投資及流量支持。隨著消費者變得更具選擇性，中國電商市場將進入主要平台間的新一輪競爭。

 

　　花旗指，餓了麼在淘寶閃購的日訂單量超過6000萬，零售訂單數量按年增長179%，訂單履行準確率達96%，或增強了阿里對其最新舉措的信心，即加大對食品外送和即時零售的促銷補貼。另外，淘寶小時達升級為淘寶閃購後，其推出的免運費活動令日訂單量在超過60個城市突破歷史水平，包括重慶、深圳、廣州及鄭州等。

 

美團：全面拓展即時零售　美團優選轉型升級暫停服務

 

　　另邊廂，美團昨早在微信公眾號宣布將全面拓展即時零售業務，閃購業務將繼續積極拓展品類，攜手零售商品牌商夥伴進一步拓展門店和閃電倉；美團優選亦將轉型升級，集中資源聚焦優勢區域，繼續探索「次日達+自提」模式和社區零售新業態。小象超市方面將大力加碼，包括繼續擴大小象超市覆蓋區域，逐步拓展到所有一二線城市。此外，還將積極開拓海外市場，在Keeta外賣業務海外拓展的基礎上，自6月開始，小象超市海外版Keemart也開啟了出海征程，已在沙特首都利雅得兩個區域測試上線，後續將向其他地區擴展。


　　不過，美團優選剛宣布要轉型升級，就伴隨暫停服務，美團優選在上海區域暫時下線，未來恢復時間尚未確定，目前僅廣東、浙江等區域仍在持續運營。內媒引述美團內部公告指，美團優選此次調整明確所有正式員工不裁員，應屆生也有保障，如期入職，又指公司已完成和食雜內部快驢小象的業務接收計劃，正在對接公司其他業務的相關崗位，會妥善安排大家到新的工作崗位上。

 

大摩：縮減美團優選業務規模屬正面　惟行業首選阿里

 

　　摩根士丹利認為，美團大幅縮減美團優選業務規模之舉措屬正面，這為公司投資美團閃購和海外擴張留下了更多空間，儘管與2022至2023年相比，優選業務的虧損已大幅減少，但其市場份額未能顯著提升，料美團閃購的商品交易總額(GTV)將在2025年達到3500億元人民幣，按年增30%。

 

　　另大摩指，阿里公布將餓了麼和飛豬合併入中國電商事業群，反映集團在電商、即時配送及旅遊板塊強勁的協同效用，可提供一站式的客戶服務，並提升業務效率。京東較早前亦宣布加入電商和外賣，以及旅遊平台市場，反映京東同樣見到交叉銷售的機會，最近的報道中，集團重點提到有40%的新外賣用戶是由電商用戶轉化而來。
大摩於電商行業的首選為阿里，因其為AI推動者，雲端收入加速可作為催化劑；次選為美團，因其保持著長期競爭力；最後為京東。

 

內地修訂反不正當競爭法　擬強化約束內捲式競爭

 

　　值得一提，全國人大常委會法制工作委員會昨日上午召開發言人記者會。全國人大常委會法工委發言人黃海華表示，14屆全國人大常委會第16次會議於24至27日在北京舉行，反不正當競爭法修訂草案擬提請常委會會議進行二次審議。内媒《第一財經》報道指，反不正當競爭法修訂草案回應目前行業充斥內捲式競爭問題，新增條款包括明確禁止平台經營者強制商家低於成本銷售、禁止大型企業等經營者濫用自身優勢地位損害中小企業合法權益等行為。

 

　　黃海華介紹，這次反不正當競爭法修訂草案二次審議稿將貫徹黨中央綜合整治內捲式競爭的精神，增加關於公平競爭審查制度的規定，完善治理平台內捲式競爭方面等規定。反不正當競爭法修訂草案二次審議稿其他主要修改，包括完善反不正當競爭工作協調機制相關規定、明確市場監管部門的反不正當競爭工作職責、完善平台經營者處置平台內經營者不正當競爭行為的義務與其他等多項。

 

黃瑋傑：大混戰下或全是輸家　AMJ股價積弱皆不值博

 

阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，就算阿里將餓了麼及飛豬併入電商長遠會帶來協同效應，也要先苦後甜，事實上很多企業之所以要重組業務都是因面對一定逆風、挑戰或業績下滑等。現時可用「三國大混戰」來形容阿里、美團及京東，它們「互踩地盤」，結果競爭愈來愈激烈。首先美團昨日宣布將全面拓展即時零售，推動零售新業態，包括美團優選、美團閃購及小象超市多業務進行相應的升級調整，其實都是為了應對競爭，美團就是想從電商分一杯羹，而電商正是阿里及京東的護城河。至於阿里，旗下餓了麼是做外賣，阿里正利用淘寶電商平台加強外賣餐飲業務，以與美團競爭。京東也一早投入餐飲外賣市場，指每日訂單量已達2500萬單，並招聘了12.5萬名騎手，第三季尾前更要達15萬，最近又指要進軍酒店旅遊業，除搶美團酒旅業務生意外，亦衝擊攜程(09961)及同程(00780)。

 

　　黃瑋傑續指，可見內地這些電商平台因生意不夠做，所以要有更多「瓣數」，但只會令競爭更激烈，例如美團曾提到餐飲外賣在去年高峰值時每日訂單達9000萬單，現時餓了麼指自己每日有2000萬單，京東又指有2500萬單，兩者加起來近5000萬單，若非全部新增，相信很大程度是從美團搶過來。因此，阿里股價走勢弱，RSI只得40幾，股價處於4條平均線之下，京東則於5條平均線之下，美團雖連續多日有北水青睞也升不起，仍處於5條平均線之下，三者股價正反映三國大混戰下，最後可能全都是輸家，只有消費者是贏家，三隻股份都不值博。而在科技股中，只有快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)股價明顯強勢，而對騰訊(00700)看法較中性，騰訊既沒去做外賣，又只利用微信流量發展電商，沒投入太多資源，故股價表現尚可。

 

　　阿里今日升1.72%收報112.7元，美團跌1.07%報130元，京東升1.44%報126.6元。其他科技股也普遍上升，騰訊升1.09%報509.5元，快手升3.12%報59.45元，啤哩嗶哩升2.43%報160.5元，小米(01810)升3.74%報56.9元，百度(09888)升1.08%報84.1元，網易(09999)升2.45%報209.2元。

 

阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？

 

阿里擬打造大消費平台，美團全面拓展即時零售，股價卻彈唔起未屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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