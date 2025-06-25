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開市Go | 鮑威爾不急於減息，內地批美推穩定幣，新股暗盤潛水

25/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普宣布以色列與伊朗的停火協議生效，惟特朗普隨後宣稱，伊朗和以色列雙方均出現違反停火協議的行為。另外，聯儲局主席鮑威爾稱目前不急於減息。道指收市升507.24點，或1.19%，報43089.02點；標普500指數升67.05點，或1.11%，報6092.22點；納指升281.56點，或1.43%，報19912.53點。中國金龍指數上升238點。日經期貨截至上午8時05分上升5點。

 

2、美國聯儲局主席鮑威爾於國會發表半年度貨幣政策報告時強調，現階段聯儲局有足夠能力及空間，耐心觀察經濟進一步發展，再考慮是否調整貨幣政策立場。近期美國政府上調關稅，對物價及經濟活動構成不確定性。市場解讀鮑威爾言論為聯儲局短期內不急於減息，將以數據為依歸，靜待關稅及其他外部因素對經濟的實際影響逐步浮現後，才會考慮調整利率政策。

 

3、美國消費者信心於6月出現意外下跌，反映家庭對未來半年經濟及就業前景的憂慮升溫，市場情緒轉趨審慎。據世界大型企業研究會最新公布，美國6月消費者信心指數由上月的98.4大幅下跌至93，跌幅達5.4點，遠遜市場預期的100。數據顯示消費者信心動搖，或對下半年經濟復甦構成壓力。

 

4、美媒引述消息報道，美軍上周末對伊朗三處核設施的軍事打擊，並未摧毀伊朗核計劃的核心部件，離心機基本完好無損，可能僅令伊朗核計劃推遲數個月。另外，美國總統特朗普表示，以色列及伊朗均有違反停火協議，警告以色列不要再轟炸伊朗，否則將會是嚴重違反協議。

 

5、《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」表示，美國積極布局穩定幣並不只是為化解美債風險，其更大的目標亦在於加深美元對全球金融體系的影響。

 

6、中國人民銀行等六個部門聯合印發《金融支持提振與擴大消費的指導意見》提出強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持。

 

7、歐盟委員會早前宣布，限制中國企業參與歐盟醫療器械公共採購，中國商務部周二(24日)批評歐方構築新的保護主義壁壘，促立即糾正錯誤做法，並將採取措施堅定維護中國企業的合法權益。

 

8、曹操出行(02643)及香江電器(02619)於周三(25日)早上正式掛牌，惟暗盤表現同樣偏弱。曹操出行方面，輝立暗盤收報36元，較該行顯示的招股價41.94元低14.2%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面蝕594元。耀才暗盤現報35.1元，低該行顯示的招股價16.3%，每手帳面蝕684元；香江電器方面，輝立暗盤收報2.72元，較該行顯示的招股價2.86元低4.9%，以每手1000股計，不計手續費，每手帳面蝕140元。耀才暗盤現報2.74元，低該行顯示的招股價4.2%，每手帳面蝕120元。

 

9、冷凍食品製造商安井食品(02648)本周三至下周一(30日)招股，計劃全球發售3999.47萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價66元，每手100股，入場費6666.56元，預期於2005年7月4日(星期五)掛牌。公司預期今次全球發售所得款項淨額約24.96億元。

 

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