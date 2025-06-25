內需股 | 內地發布19條措施提振消費，內需股可望追落後？可以點揀？

中國內需消費持續低迷，人民銀行等六部門最新發布《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》，針對支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給等六方面提出19項重點舉措。內需股今日(25日)普遍上升，但大多升幅溫和，只有九毛九(09922)升逾半成。內需股看來仍受制內地陷於通縮，或可趁低吸納追落後，應如何選擇？

（九毛九網頁截圖）

人行等六部門：支持居民就業增收 加大消費重點領域金融支持

中國人民銀行、國家發展改革委、財政部、商務部、金融監管總局、中國證監會等六部門昨日(24日)聯合印發《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》。《意見》從支持增強消費能力、擴大消費領域金融供給、挖掘釋放居民消費潛力、促進提升消費供給效能、優化消費環境和政策支撐保障等六個方面提出19項重點舉措。

另《意見》指，要支持居民就業、增加收入、改善保險保障、積極培育消費需求、強化結構性貨幣政策工具激勵，鼓勵引導金融機構針對批發零售、住宿餐飲、文體娛樂、旅遊、教育及居民服務等重點領域的經營主體發放貸款，設立服務消費及養老再貸款，額度5000億元人民幣。另一方面，發展債券、股權等多元化融資渠道，支持消費產業鏈優質企業，透過上市、新三板掛牌等方式融資，加大金融支持，結合消費場景及特點，創新金融產品等。人行將會同有關部門加快政策實施，指導金融機構繼續加大消費金融支持力度。

內地5月消費零售升6.4%勝預期 國統局：提振消費政策持續顯效

值得一提，國家統計局上周公布，5月份社會消費品零售總額41326億元人民幣，按年增長6.4%，勝預期增5%，比上月加快1.3個百分點，為2024年以來月度最快增速；按月增長0.93%。1至5月，社會消費品零售總額203171億元人民幣，按年增長5.0%。國家統計局貿經司首席統計師袁彥分析，5月份提振消費系列政策持續顯效，網絡購物節促銷提前和節假日增多，消費需求加快釋放，推動消費市場回升向好。

不過，當月規模以上工業增加值按年增幅只有5.8%，差過預期增5.9%。而今年首5個月城鎮固定資產投資按年增長3.7%，亦差過預期增3.9%。此外，5月城鎮調查失業率5%，略較預期5.1%為低，4月份為5.1%。國家統計局指，5月份隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟、促發展效果顯現，經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，但外部不穩定、不確定因素較多，國內需求仍要增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。

內地5月CPI按年跌0.1%勝預期 PPI跌幅擴大至3.3%

另外，國家統計局早前公布，5月份全國居民消費價格(CPI)按年下降0.1%，連跌4個月，惟略勝預期的下降0.2%。今年首5個月，CPI下降0.1%。另5月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌3.3%，跌幅較上月擴大0.6個百分點，略多於預期跌3.2%，創22個月以來最大跌幅。今年首5個月，PPI按年跌2.6%。



國統局城市司首席統計師董莉娟表示，疊加上年同期對比基數走高等因素影響，PPI按年降幅比上月擴大。但從邊際變化看，中國宏觀政策加力實施，部分行業供需關係有所改善，一些領域價格呈向好態勢。消費新動能不斷壯大帶動生活資料等價格按年回升。提振消費相關政策持續顯效，部分消費品需求釋放帶動相關行業價格回升。

野村：5至6月國內外運動服飾銷售放緩 看好安踏及Amer

野村近日發表報告指，中國運動服飾品牌的銷售動能仍面臨不確定性，因現消費者較注重自我滿足需求，而非競技運動。據該行近期調查，今年5至6月主要國內外運動服飾品牌的銷售動能有所放緩。預計主要運動服飾公司銷售勢頭疲軟的局面將持續至今年第二季至第三季，主要原因是低線城市及其服裝細分市場銷售勢頭疲軟，且競爭加劇，惟仍看好安踏體育(02020)及Amer Sports(US.AS)。

摩根士丹利維持安踏體育目標價117港元及「增持」評級。大摩指，安踏5月份銷售額增長優於4月份，原因包括：6.18比去年提早10天，假日增加，以及天氣恢復正常。線下銷售本身也表現強勁。預計安踏和FILA品牌的零售額增長將在2025年第二季達到5至9%，其中FILA的增長將強於安踏。

大華繼顯降海底撈目標價至19元 高盛看好康師傅等飲料股

另大華繼顯指，海底撈(06862)首5個月的翻枱率按年下跌，導致收入按年下降，而全年收入趨勢的能見度仍然偏低。然而，公司仍然嚴格控制成本，目標維持穩定的經營溢利率。該行分別下調海底撈今明兩年的盈測6%及2%，又各降收入預測5%，以反映需求復甦遜於預期，維持「買入」評級，但將目標價由21.4元降至19元。



高盛則繼續看好飲料板塊，這是該行在必選消費品中偏好的子板塊，該行認為飲料行業將在長期內保持銷量增長，並為2025年利潤增長前景提供支撐。該行將食品飲料企業的淨利潤預測至多上調9%，主要反映成本效益、產品周期以及估值延展6個月至2026年年中的因素。該行重申對康師傅(00322)、農夫山泉(09633)、華潤飲料(02460)和東鵬飲料(滬:605499)的「買入」評級。

黃偉豪：對內需股看法偏正面 較看好餐飲及體品股

（黃偉豪）

胤源世創家族 辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，對內需股看法整體偏向正面，始終有很多政策對此板塊有較利好支持，而內需是內地「三頭馬車」之一，若要谷經濟，也以刺激消費最直接及最快，搞基建等則需較長時間才見效，故較看好消費類板塊，但要有耐性持有，因從概念上看，特別是傳統消費股，既不是如新經濟及AI有炒作，亦不如過去大半年熱炒的新消費股有那麼強增速，但這些傳統消費股回至現價，確比大市落後，整個板塊平均估值也便宜，值得中長線慢慢吸納。

黃偉豪續指，當中較看好餐飲及體育用品兩類股份，體品行業氣氛當然仍受消費市道一般影響，但好幾間公司公布的營運數據都持續向好，中長線具較大吸引力，而餐飲股更可直接受惠民眾消費意欲增強，若大家對經濟前景看法好轉，更願意出來飲飲食食，對此類板塊拉動會更大。餐飲股中，可揀海底撈，雖然其走勢較九毛九弱，但近幾日也由低位慢慢回升，並突破了一些較短的均線，可先上望50天線約15.8元，中線則以18元為目標。體品股則可揀安踏，股價上月尾見過100元，要再上破不難，中線可以120元為目標，另李寧(02331)也可考慮。

另黃偉豪指，飲品股不太建議吸納，一來表現分化，康師傅表現雖強，但估值也因此不會特別低，現價不太吸引，二來飲品股受惠政策或經濟復甦程度不太大，因其產品定價偏低，需求彈性不特別大，受政策刺激「飲多啲」機會不高。另海爾智家(06690)等家電股也可吼，但要看「以舊換新」或相關政策推出後對其拉動作用，且家電亦牽涉內房，內房行業表現麻麻之下，對其看法偏向中性。

內需股今日普遍造好，安踏升1.5%收報94.7元，李寧升0.12%報16.28元，海底撈升1.33%報15.14元，九毛九升6.48%報2.63元，百勝中國(09987)升0.45%報354.2元，潤啤(00291)升1.23%報24.75元，青啤(00168)升1.67%報51.85元，百威亞太(01876)升2.23%報8.26元，農夫山泉升3.33%報40.35元，康師傅跌0.35%報11.5元，美的(00300)升1.66%報76.75元，海爾智家升1.51%報23.5元，蒙牛(02319)升0.25%報16.38元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此







其他內需股相關新聞：

大行報告 | 寧德時代、泡泡瑪特、毛戈平、紫金及航運股最新評級/目標價

傳泡泡瑪特正籌備進軍小家電市場

《異動股》安踏九毛九齊升２％，人行等六部門發文提振消費





【你點睇？】美國空襲伊朗核設施，你認為會否引爆中東核衝突？► 立即投票