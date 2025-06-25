  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

證監會：截至5月南向交易佔港股成交22.5%，港ETF已成沙特最大ETF

25/06/2025

　　證監會公布2024/25年度年報，在證券市場平均成交額顯著增加下，全年徵費收入升59.5%至22.18億元，連同其他費用收入、投資收入，全年收入升40.3%至25.74億元。證監會同期營運開支23.33億元，按年增9.4%，當中人事費用佔17.47億元，按年多9.1%。證監會全年度盈餘2.4億元，去年同期虧損2.98億元。

 

證監會：截至5月南向交易佔港股成交22.5%，港ETF已成沙特最大ETF

（資料圖片）

 

港股通累計淨資金流入突破4.35萬億元

 

　　證監會年報指出，內地與香港的互聯互通亦持續深化。截至5月，港股通累計淨資金流入突破4.35萬億元，南向交易額佔香港市場成交額的比例達22.5%。

 

　　年報提到在創新發展及內聯外通的推動下，香港資本市場在過去一年展現長足的進步，集資與交易活動顯著提升。虛擬資產及證券代幣化在過去一年加速發展，驅動香港向未來金融樞紐的目標快速進發。受惠於去年推出的改革措施，新股上市及二級市場交投回升，使香港再次晉身全球頂級集資平台。另外，即使在複雜多變的國際局勢下，香港與內地和國際市場的聯繫仍能持續加強。

 

六隻在港上市虛擬資產現貨ETF總市值飆升95%

 

　　證監會今年初發布「ASPIRe」路線圖，旨在推動香港虛擬資產生態系統發展，其後准許了兩隻虛擬資產交易所買賣基金（ETF）進行質押，開創亞太區先河。同時，六隻於香港上市的虛擬資產現貨ETF自去年4月推出以來，總市值飆升了95%，日均成交額亦上升16%。在虛擬資產交易平台方面，證監會向合共11家機構發出牌照。

 

　　證監會主席黃天祐表示，為應對前所未有的全球挑戰，證監會需要靈活監管、高瞻遠矚，積極與持份者溝通，從而推動資本市場行穩致遠，並以香港長遠的經濟發展為依歸。

 

　　證監會行政總裁梁鳳儀指，香港的長遠成功，除了建基於金融市場的巨大韌力，亦有賴積極進取的增長策略：鞏固本港作為頂級集資及資產管理樞紐的核心競爭力，並將全球變革的力量轉化成持久增長的動力。

 

香港兩隻ETF已成沙特最大ETF

 

　　香港與中東的新聯繫進一步鞏固其作為亞洲領先資本中介人的角色。兩隻在沙特交易所跨境上市的香港ETF，現已成為當地規模最大的ETF，截至5月總市值達145億元（18.6億美元）。此外，2023年底起在香港上市的亞洲首隻沙特ETF，其聯接ETF自2024年中起在內地交易所跨境上市，目前規模已達主ETF市值的17%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ ► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09879

米高集團

4.560

異動股

00218

申萬宏源香港

1.890

異動股

00858

精優藥業

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,067.89
    -21.13 (-0.049%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,102.96
    +10.78 (+0.177%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,006.58
    +94.05 (+0.472%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升93.216
變動率︰+2.371%
較港股︰+0.23%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升51.455
變動率︰+1.628%
較港股︰+0.01%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.729
變動率︰+0.938%
較港股︰-0.65%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌510.786
變動率︰-1.049%
較港股︰-0.33%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.000
變動率︰+2.215%
JD 京東
按盤價(USD)︰升32.965
變動率︰+1.182%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.885
變動率︰+1.092%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.878
變動率︰-1.199%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升355.980
變動率︰+3.236%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升151.750
變動率︰+2.603%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌6.330
變動率︰-2.465%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌325.250
變動率︰-4.470%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 10:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/06/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/06/2025 10:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09879 米高集團
  • 4.560
  • 00218 申萬宏源香港
  • 1.890
  • 00858 精優藥業
  • 0.085
  • 02318 中國平安
  • 51.450
  • 03039 易方達恒指ＥＳＧ
  • 3.612
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 19.460
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.230
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.550
  • 目標︰$44.00
  • 02508 聖貝拉
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.500
  • 00001 長和
  • 49.050
  • 00005 滙豐控股
  • 95.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.800
  • 02318 中國平安
  • 51.450
報章貼士
  • 02039 中集集團
  • 6.160
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 5.270
  • 目標︰$5.80
  • 00300 美的集團
  • 76.750
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/06/2025 16:52  《盤後部署》港股成交擴大創三個月新高，炒穩定幣OSL勿錯過

25/06/2025 19:35  【新股上市】傳富衛引入中東主權基金及日本險企兩基投，籌39億

25/06/2025 20:09  順豐(6936)據報擬通過配股及發可轉債，集資最多近44億元

25/06/2025 18:35  《新股上市》周六福暗盤收高近13%，每手賺310元

25/06/2025 18:35  《新股上市》聖貝拉暗盤收高逾22%，每手賺735元

25/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒７４億元，買國泰君安國際沽騰訊

25/06/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】花旗滙證大力唱淡航運股，摩通升新東方至「超配」

25/06/2025 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，兩個月拆息升至１﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：截至5月南向交易佔港股成交22.5%，港ETF已成沙特最大ETF新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 李強稱對經濟有信心，滬指年內新高，彩票銷售增兩成新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

中國經濟 | FOCUS | 金融促消費見新意，三大深水區仍待解
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

﻿香港最大危機就是銀行call loan
人氣文章

Foodie What’s On

Feather & Bone新推威士忌熟成牛扒，肉味脂香甘醇，T 骨牛扒低至半價優惠
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

嗜好不一，該如何找到平衡點？戀人的陪伴，不應被視作理所當然
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門倫敦人名匯星廚四手饗宴！魚子醬海膽凍、生焗黃皮老虎斑、潮州三十年老菜脯飯，經典粵菜滋味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
世界白蝕症關注日：打破偏見，新療法帶來治療曙光 新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2025 22:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/06/2025
新股上市 | 傳富衛引入中東主權基金及日本壽險公司為基投，籌約39億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

大中東計劃進入終章，最後一枚釘子將被拔除？

24/06/2025 13:19

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處