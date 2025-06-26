盤前攻略 | 三大美指個別走道指跌百點 恒指高位整固宜關注內需

中東局勢暫時回復平靜，美股焦點重回利率政策及企業表現，聯儲局主席鮑威爾昨日在參議院發言時重申對減息保持謹慎的態度，美股三大指數個別發展，道指收跌106點，報42982點；標普500指數收市持平，收報6092點；納指高收61點，報19973點。

英偉達收市升4.3%，創52周新高，並創下自1月6日以來的最高收市價；並超越微軟成為全球市值最大的公司；特斯拉歐洲銷售連跌5個月，同時被美國交通安全部門要求提交無人駕駛的士出錯片段，特斯拉股價跌3.8%；Google母公司Alphabe升2.2%。

反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.6%。阿里巴巴跌2.10%，報114.55美元；京東升1.10%，報32.94美元；百度跌0.03%，報86.65美元；理想跌1.47%，報28.11美元；小鵬跌3.27%，報19.20美元；蔚來跌0.86%，報3.47美元；嗶哩嗶哩升0.39%，報20.78美元。

夜期低水，ADR普遍走低

恒指夜期跌144點，報24326，低水149點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.99%，折合130.5港元；長和(00001)ADR較港股低1.43%，折合48.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.36%，折合510.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.41%，折合56.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.77%，折合418.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.31%，折合95.9港元。





恒指連升四日再上空間有限，內需板塊仍落後

恒指昨日最多升356點，並殺入熊證重貨區。恒指連升四日累升過千點，淡友損失慘重。參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數進一步減至4050張，重貨區後撤至24800至24899區間，該區也是最多新增區，總數550張之中有312屬新增。牛證總數同樣減少，部分好友獲利離場，重貨區在23700至23799區間，該區同樣是最多新增區，總數1168張之中有597張新增。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌93點，報24361，低水113點，預料恒指低開數十點。中東局勢暫時回復平靜，恒指亦完全收復以色列攻擊伊朗後的跌幅，市場焦點重回基本面。恒指見三個月高位後，預料在高位整固，不排除有小幅度調整。由於市場關注6月底內地出台穩就業穩經濟措施，預料恒指回調幅度有限，不排除個別板塊有炒作。內需股板塊（尤其是飲料食品股）近期走勢偏弱，值得可以關注，不排除有進一步刺激消費政策，畢竟內需是經濟發展重中之重的一環。

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