  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 三大美指個別走道指跌百點 恒指高位整固宜關注內需

26/06/2025

　　中東局勢暫時回復平靜，美股焦點重回利率政策及企業表現，聯儲局主席鮑威爾昨日在參議院發言時重申對減息保持謹慎的態度，美股三大指數個別發展，道指收跌106點，報42982點；標普500指數收市持平，收報6092點；納指高收61點，報19973點。

 

盤前攻略 | 三大美指個別走道指跌百點 恒指高位整固宜關注內需

 

　　英偉達收市升4.3%，創52周新高，並創下自1月6日以來的最高收市價；並超越微軟成為全球市值最大的公司；特斯拉歐洲銷售連跌5個月，同時被美國交通安全部門要求提交無人駕駛的士出錯片段，特斯拉股價跌3.8%；Google母公司Alphabe升2.2%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.6%。阿里巴巴跌2.10%，報114.55美元；京東升1.10%，報32.94美元；百度跌0.03%，報86.65美元；理想跌1.47%，報28.11美元；小鵬跌3.27%，報19.20美元；蔚來跌0.86%，報3.47美元；嗶哩嗶哩升0.39%，報20.78美元。

 

夜期低水，ADR普遍走低

 

　　恒指夜期跌144點，報24326，低水149點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.99%，折合130.5港元；長和(00001)ADR較港股低1.43%，折合48.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.36%，折合510.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.41%，折合56.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.77%，折合418.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.31%，折合95.9港元。


　　
恒指連升四日再上空間有限，內需板塊仍落後

 

　　恒指昨日最多升356點，並殺入熊證重貨區。恒指連升四日累升過千點，淡友損失慘重。參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數進一步減至4050張，重貨區後撤至24800至24899區間，該區也是最多新增區，總數550張之中有312屬新增。牛證總數同樣減少，部分好友獲利離場，重貨區在23700至23799區間，該區同樣是最多新增區，總數1168張之中有597張新增。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌93點，報24361，低水113點，預料恒指低開數十點。中東局勢暫時回復平靜，恒指亦完全收復以色列攻擊伊朗後的跌幅，市場焦點重回基本面。恒指見三個月高位後，預料在高位整固，不排除有小幅度調整。由於市場關注6月底內地出台穩就業穩經濟措施，預料恒指回調幅度有限，不排除個別板塊有炒作。內需股板塊（尤其是飲料食品股）近期走勢偏弱，值得可以關注，不排除有進一步刺激消費政策，畢竟內需是經濟發展重中之重的一環。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

71.000

異動股

00175

吉利汽車

15.980

異動股

03618

重慶農村商業銀行

7.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,354.36
    +371.93 (+0.865%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,137.23
    +45.07 (+0.740%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,140.54
    +166.99 (+0.836%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.993
變動率︰+7.606%
較港股︰+5.44%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.122
變動率︰+0.948%
較港股︰+0.02%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌91.724
變動率︰-2.625%
較港股︰+0.85%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.641
變動率︰-10.029%
較港股︰-0.73%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.690
變動率︰+3.341%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.785
變動率︰+2.000%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.970
變動率︰+1.248%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌105.190
變動率︰-1.820%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升375.551
變動率︰+5.679%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.140
變動率︰+4.765%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升133.330
變動率︰+2.823%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升93.340
變動率︰+2.684%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:53 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:53 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 71.000
  • 00175 吉利汽車
  • 15.980
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 7.020
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.140
  • 01378 中國宏橋
  • 17.880
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 42.400
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 19.680
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.300
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.200
  • 00005 滙豐控股
  • 95.400
  • 02318 中國平安
  • 51.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.120
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 27.200
  • 目標︰$30.00
  • 00123 越秀地產
  • 4.390
  • 目標︰$5.00
  • 01113 長實集團
  • 34.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/06/2025 16:43  《盤後部署》恒指四連升終止料高位整固，滔博價量齊升值搏

26/06/2025 18:48  【新股上市】富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

26/06/2025 18:14  按證公司料中小企及個人百分百擔保貸款壞帳率有機會上升

26/06/2025 18:05  天風國際、富途證券等41家機構獲虛擬資產交易服務牌照

26/06/2025 16:47  【關稅戰】美媒：中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

26/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒８６億元，買中芯沽騰訊

26/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升泡泡瑪特目標逾五成，摩通升老鋪目標逾８％

26/06/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

按證公司：首5個月年金保費46億超去年，探討便利港人灣區養老新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港快運「C朗」主題飛機！機身印有「CR7 LIFE香港博物館」彩繪 推出獨家旅行用品！7月起參加活動贏免費機票
人氣文章

玩樂 What’s On

七一著數優惠︱信和集團商場消費送$100現金券+免費泊車，黃金海岸商場設市集、荃新天地送戲院禮券
人氣文章

小薯茶水間

馬會撥捐2.9億推動「賽馬會安寧頌︰融和篇」計劃，為超過3,000名殘疾人士提供晚期照顧服務
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

玩·具：賀慕群百年回顧展：遠去的背影與歸來的面容，凝練厚重的力量之美
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

韓國醫美服務可以退稅、翻譯錢不能省？出發前，先筆記這3大收費要點！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界白蝕症關注日：打破偏見，新療法帶來治療曙光
人氣文章
50歲前港姐鍾潔怡慶生，驚揭喪夫3年，感謝好友陪伴，好好學習一個人生活新文章
人氣文章
荔枝過量引發「荔枝病」，嚴重可致死？症狀、禁忌與降火養陽食法全解析
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 01:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/06/2025
新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處