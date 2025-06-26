比亞迪 | 傳減產兼發債籌資股價下挫，獲大行力撐可趁低吸？

車企內捲激烈，比亞迪(01211)(深:002594)繼日前率先宣布將供應商支付帳期統一至60日內，最新有傳公司近幾個月來刻意放緩生產和產能擴張計劃，部分工廠產量至少削減三分之一，另比亞迪5年以來首次發行債券，共籌100億元人民幣，今早(26日)股價跌逾2%。不過，里昂認為比亞迪減產有助解決過剩庫存，仍予目標價161元，大摩也指屬明智之舉。另值得一提，比亞迪繼續積極拓展海外市場，最新公布與歐洲鋼鐵製造商奧鋼聯集團合作，為匈牙利車廠供應鋼材，或可趁股價回調吸納。

（比亞迪汽車官網截圖）



傳放緩生產和產能擴張計劃 部分工廠產量至少削三分一

外電引述消息人士透露，比亞迪近幾個月來通過減少中國部分工廠的班次和推遲新增產線計劃，放緩了生產和產能擴張計劃。報道指，比亞迪通過取消夜班來削減中國的產量，部分工廠的產量至少減少了三分之一。至少有4家工廠的產能被削減，此外比亞迪還暫停了一些新建產線的計劃。消息人士稱，上述舉措旨在節省成本，另一位則表示是因為銷量未達預期。比亞迪去年銷售427萬輛汽車，主要在中國銷售，其在中國至少擁有7家汽車工廠。比亞迪今年全年銷量目標為550萬輛，按年增長近30%。

分析預期，比亞迪過去幾年強勁的銷售增長可能會放緩，即使在競爭激烈的中國汽車市場大幅降價後，公司仍須應對不斷上升的庫存。中國汽車流通協會月初發布的一項調查顯示，比亞迪是內地5月庫存深度最高的汽車品牌，高達3.21個月，而行業平均庫存水平僅1.38個月。為去庫存及推升銷量，比亞迪上月針對22款智駕車型降價促銷，多間車企跟進，引發車企新一輪價格戰。此外，比亞迪兩周前宣布，把供應商支付帳期統一至60天內，另據報比亞迪近期對經銷商進行回佣，單輛汽車回佣666元人民幣，以今年前5個月售出超過160萬輛計算，回佣規模逾10億元人民幣。

5年來首次發債籌100億人幣 用作補充營運資金

比亞迪昨日(25日)又宣布在內地發行兩期各50億人民幣的科技創新債券，定價均接近於申購區間下限，是公司逾5年以來首次在公開市場發行債券。據報「25比亞迪SCP001(科創債)」和「25比亞迪SCP002(科創債)」兩隻債券均為184天超短期融資券，票面利率定在1.47%，而利率申購區間均為1.40%至2.00%，集資所得將用作補充營運資金。《彭博》報道指比亞迪上次發債已為2020年4月，而今次發債前已無存續公開市場債券。

與歐企奧鋼聯集團合作 為匈牙利車廠供應鋼材

另外，比亞迪表示，與歐洲鋼鐵製造商奧鋼聯集團(voestalpine)簽著合作協議，voestalplne將為比亞迪匈牙利乘用車工廠供應鋼材，協議內容包括鋼片和鋼板供應，voestalpine也成為比亞迪匈牙利塞格德工廠首批供應合作夥伴之一；本次合作標誌著比亞迪本地化戰略進程的重要一步。比亞迪執行副總裁李柯表示，希望未來5年內本地消費者將比亞迪視為一家歐洲製造商，而匈牙利工廠正是這一戰略的核心。



中國工信部副部長昨日會見匈牙利國民經濟部部長，就加強兩國汽車產業合作、自動駕駛技術發展、充電基礎設施建設等議題進行交流，雙方共同簽署關於成立中匈汽車產業合作工作組意向書。今年5月中旬，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪有望在匈牙利設立歐洲中心；新的歐洲中心將創造2000個就業職位，並具有三個功能，即銷售和售後服務的樞紐、測試設施，以及開發本地化版本車型的基地。

第六艘運輸船「長沙號」啟航 可載9200輛汽車

值得一提，比亞迪第六艘汽車運輸船「BYD CHANGSHA」交船及命名儀式近日在江蘇海門舉行，該船以長沙命名，擁有9200個標準裝載車位，採用最新LNG雙燃料清潔動力技術，能讓比亞迪汽車以更快、更安全、更環保的方式交付到全球用戶手中。



比亞迪透露，2025年公司海外銷售業務延續向好趨勢，5月海外銷售88640輛，同比增長133.6%。本月21日交付的「BYD XI AN」也將起運，裝載約7000輛比亞迪汽車駛向歐洲，分別前往英國、意大利、西班牙及比利時等國家。

里昂：減產有助解決過剩庫存 予目標價161元



里昂發表研報指，比亞迪削減內地部分工廠產能並不令人驚訝，因比亞迪工廠的每月產能約為50萬輛，而公司最近的產出約為30至40萬輛，減產可幫助公司及整個行業解決過剩庫存。另外，在最近的經銷商會議上，公司提出對經銷商補貼金額約為7億至8億元人民幣，當中不包括出口及直銷，低於市場預期的10億元人民幣，料或影響次季利潤，現予目標價161元及「高度確信跑贏大市」評級。



摩根士丹利亦認為，比亞迪在中國有8個生產基地，產能高達每月最多60萬輛。自3月以來，其國內市場的月產能已停滯在約30萬輛。因此，近期若有生產調整屬明智之舉。全球投資者認為比亞迪停止產能擴張令人擔憂，但如比亞迪繼續全速提升產能或擴充新產能而導致渠道庫存增加，或更令人擔憂。另外，由於新型號銷售放緩，將比亞迪2025年銷量預測下調至530萬輛，而集團的指引目標為550萬輛，但據該行估計，隨著近期股價回調，國內投資者對銷量的預期也有所降低。

林家亨：減產短期對股價有負面影響 宜回至低位才吼

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪減產屬應對方法，正如若訂單「爆晒單」就要加班，相反，若近期訂單縮減，生產節奏就要調低，否則庫存會繼續累積，故公司一定會調整生產速度，以配合市場需求。外電報道，比亞迪旗下共有4間工廠的生產速度減低，短期對其股價多少會有些負面影響。股價方面，比亞迪昨日曾升至逾133元，升穿保歷加通道中軸線，是最好的沽貨時機，但其20天線仍向下，宜待其跌至低位才再吼。另要留意其每月銷量很多媒體都預早知道，故比亞迪以及其他車股暫宜短線部署。

比亞迪半日跌2.39%收報126.8元，連跌2日，累計跌幅2.61%，成交16.83億元。其他車股亦普遍向下，小鵬(09868)跌1.5%報75.3元，蔚來(09866)跌1.27%報27.2元，零跑(09863)跌0.44%報56.4元，吉利(00175)跌2.5%報16.38元，長汽(02333)跌1.13%報12.22元，廣汽(02238)跌0.69%報2.88元，惟理想(02015)升0.72%報112.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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