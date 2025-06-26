港股 | 午市前瞻 | 恒指高位再上需科網股催化 富衛若超購逾十倍可考慮

聯儲局主席鮑威爾昨日在參議院發言時重申對減息保持謹慎的態度，美股個別發展。恒指連升四日後，今日回吐，半日報24357，跌117點或0.5%，主板成交近1421億元。恒生中國企業指數報8814，跌45點或0.5%。恒生科技指數報5358，跌不足1點。

（公司圖片）

李偉傑：恒指短線24500點至24800點有阻力

恒指昨日升至三個月新高，今日即現配股抽水潮，眾安在綫(06060)折讓8.5%配股淨籌約39億元，順豐控股(06936)發換股債兼折讓9%配股共籌近55億，信達生物(01801)折讓5%配股籌43億。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指目前確實已在高位，上方阻力位在24500點至24800點。他進一步指出，近期恒指升勢主要由中資金融股帶動，在中資金融股累升幅度較大，疊加配股潮出現影響大市氣氛的情況下，短線恒指難免出現高位整固。想要進一步突破，需要重磅科技股有正面消息作催化。

對於短線是否有配股潮密集出現，李偉傑表示較難預估，但可以留意近期炒高的板塊，生物科技板塊，製藥板塊的可能性較大；以及部分有資金需求的股份。他同時提到，不應一面倒看淡企業抽水，只要企業善用配股資金其實是可以消除配股帶來的負面影響。

若富衛首日超額認購逾十倍可考慮現金認購

港股IPO近期持續升溫，僅本周就有8隻新股掛牌，下周亦有5隻新股排隊上市，例如安井食品(02648)、IFBH(06603)，以及市場矚目的富衛集團(01828)將於7月7日上市。李偉傑表示，就正在招股的股票而言，整體看法比較中性。他指出，近期很多新股招股反映好，但上市後表現一般。判斷新股表現應關注行業是否有獨特性，公司是否是行業龍頭。

電盈主席李澤楷旗下保險公司富衛集團今日至下周三（7月2日）招股，計劃發9134.21萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價38元，每手100股，入場費3838.32元，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。值得注意的是，公司今次引入阿布扎比主權基金Mubadala Capital、日本壽險公司T&D Holdings共兩家基石投資者。

李偉傑表示，富衛的集資規模只有三十多億元，並不算多；保薦人團隊強勁，有高盛及摩根士丹利。基本面方面，富衛是港人熟知的公司，近年積極拓展零售網絡的保險產品，具有公司獨特性。投資者可等明天的超額倍數，若超額認購倍數超過十至二十倍，可考慮申購。但他強調，投資者要注意注碼，建議用現金認購，因為此類股份可能需要持股較長時間。

另外，李偉傑亦提到了銷售「if」品牌椰子水的泰國食品飲料公司IFBH，他表示，以市盈率計算，IFBH的定價並不便宜，需留意上市後會不會有新的資金錄入。

IFBH Limited20日至25日招股，計劃全球發售4166.68萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價介價25.3元至27.8元，每手200股，入場費5616.07元，預期6月31日(星期一)掛牌。中信証券為獨家保薦人。

眾安在綫股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

信達生物股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

順豐控股股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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