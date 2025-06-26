港匯 | 余偉文：港匯未來或再觸發弱方兌換保證，建議小心管理利率風險

港元在今晨紐約交易時段觸發了聯繫匯率機制下7.85港元兌1美元的「弱方兌換保證」。金管局按銀行要求向市場沽出美元、買入總值94.2億的港元。銀行體系總結餘明天(27日)將減少至1641億港元。對上一次觸發「弱方兌換保證」是2023年5月。

多重因素結合引致港匯觸發「弱方兌換保證」

金管局總裁余偉文表示，今年5月初，港元數度觸發「強方兌換保證」，共計流入1294億港元。港元市場資金充裕，令港息下調，港美息差擴闊，引發買美元沽港元的套息交易，令港元匯率轉弱，加上上市公司派息高峰期接近尾聲、非本地公司將招股或發債所得的港元資金兌換回籠，以及半年結相關的港元資金需求已大致完成籌措，市場對港元需求有所減少，多重因素結合引致港匯觸發「弱方兌換保證」。這是聯繫匯率制度設計和正常操作的一部分。

金管局將確保港元市場有序運作

余偉文建議大眾小心管理利率和市場風險。視乎資金的走向以及港元資金的供求情況，未來有可能會再次觸發」弱方兌換保證」，隨著銀行體系總結餘減少，港元拆息或會上升，這都合符聯匯機制的設計。金管局會緊密監察市場和外圍環境的變化，確保港元市場有序運作。

撰文：經濟通採訪組

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