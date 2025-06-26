  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

港府發表數字資產發展政策宣言2.0，提出「LEAP」框架

26/06/2025

港府發表數字資產發展政策宣言2.0，提出「LEAP」框架

　　政府今日發表《香港數字資產發展政策宣言2.0》，重申政府致力將香港打造成數字資產領域中的全球創新中心。新一份政策宣言建基於2022年10月的首份政策宣言所提出的舉措，並提出「LEAP」框架。重點包括：優化法律與監管(Legal and regulatory streamlining)、擴展代幣化產品種類(Expanding the suite of tokenised products)、推進應用場景及跨界別合作(Advancing use cases and cross-sectoral collaboration)以及人才與合作夥伴發展(People and partnership development)。

 

證監會將就日後發牌機制擔當主要監管機構

 

　　《政策宣言2.0》闡明政府構建一個值得信賴和著重創新的數字資產生態圈的願景，以風險管理及保障投資者為先，同時致力為實體經濟和金融市場帶來實質效益。

 

　　《政策宣言2.0》提到，優化法律與監管方面，政府正構建統一及全面的數字資產服務提供者監管框架，涵蓋數字資產交易平台、穩定幣發行人、數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者。其中，證監會將會就日後的數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者發牌機制擔當主要監管機構。與此同時，財庫局和香港金管局將牽頭進行全面的法例檢討，以促進現實世界資產及金融工具代幣化。該檢討將全面檢視代幣化債券發行及交易的各個流程，包括但不限於結算、登記及記錄要求等。

 

推動更廣泛的資產及金融工具代幣化

 

　　另外，政府會將代幣化政府債券發行常規化，並為現實世界資產代幣化提供誘因(包括透過闡明適用於代幣化交易所買賣基金的印花稅安排)，以提升流動性及普及性。在此基礎上，政府樂見相關代幣化交易所買賣基金日後透過持牌數字資產交易平台或其他平台進行二級市場交易。政府亦會推動更廣泛的資產及金融工具代幣化，展示該技術在不同界別，包括貴金屬(如黃金)、有色金屬及可再生能源(如太陽能板)等的多元應用。


　
　　在推進應用場景及跨界別合作方面，穩定幣發行人發牌機制將於8月1日實施，有助推進實質應用場景的發展。與此同時，政府亦致力加強監管機構、執法機構及技術提供者的合作，以發展數字資產基礎設施。為表達支持及起帶頭作用，政府歡迎市場參與者就政府可如何試驗及使用獲發牌的穩定幣提出建議。另外，數碼港亦將推出區塊鏈及數字資產試點資助計劃，為具有未來應用潛力、標誌性和具市場影響力的申請項目提供資金。


　
　　另外，人才與合作夥伴發展方面，政府致力與業界及學術界合作推動人才發展，並將香港定位為數字資產知識分享，以及促進國際合作的超卓中心，包括聯合研究計劃和全球的監管協作。政府會通過培養新一代企業家、研究人員及技術專家建立一個可持續的人才庫。

 

構建與實體經濟和社會生活相結合的數字資產生態圈

 

　　財政司司長陳茂波表示，《政策宣言2.0》展現政府對數字資產發展的願景，並通過實踐展示代幣化的實質應用，推進應用場景的多元化。通過結合穩慎的規管和鼓勵巿場創新，構建更蓬勃、與實體經濟和社會生活相結合的數字資產生態圈，為經濟和社會帶來效益，同時鞏固香港作為國際金融中心的領先地位。

 

　　財庫局局長許正宇指出，香港的獨特優勢令我們在推動傳統金融步入數字資產時代方面盡佔先機。《政策宣言2.0》訂定的框架有助我們邁向「LEAP」形成一個值得信賴、可持續且深度融入實體經濟的數字資產生態圈。《政策宣言2.0》亦讓香港站穩在數字轉型的前沿，為企業和投資者提供清晰路線圖，讓他們在穩健和發展蓬勃的數字資產市場運籌帷幄。

 

　　財庫局及證監會即將會就數字資產交易服務提供者及數字資產託管服務提供者的發牌機制進行公眾諮詢。

 

撰文：經濟通採訪組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

71.000

異動股

00175

吉利汽車

15.980

異動股

03618

重慶農村商業銀行

7.020

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,357.66
    +375.23 (+0.873%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,137.67
    +45.51 (+0.747%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,142.50
    +168.95 (+0.846%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.993
變動率︰+7.606%
較港股︰+5.44%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.122
變動率︰+0.948%
較港股︰+0.02%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌91.724
變動率︰-2.625%
較港股︰+0.85%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.641
變動率︰-10.029%
較港股︰-0.73%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升29.690
變動率︰+3.341%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.780
變動率︰+1.714%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.970
變動率︰+1.248%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌105.200
變動率︰-1.811%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升375.380
變動率︰+5.631%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升28.152
變動率︰+4.810%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升133.325
變動率︰+2.819%
UBER
優步
按盤價(USD)︰升93.350
變動率︰+2.695%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:54 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/06/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/06/2025 13:54 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 71.000
  • 00175 吉利汽車
  • 15.980
  • 03618 重慶農村商業銀行
  • 7.020
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.140
  • 01378 中國宏橋
  • 17.880
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 42.400
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 19.680
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
  • 02722 重慶機電
  • 1.190
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.300
  • 目標︰$44.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.200
  • 00005 滙豐控股
  • 95.400
  • 02318 中國平安
  • 51.050
  • 00700 騰訊控股
  • 513.000
  • 00939 建設銀行
  • 8.120
報章貼士
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 27.200
  • 目標︰$30.00
  • 00123 越秀地產
  • 4.390
  • 目標︰$5.00
  • 01113 長實集團
  • 34.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/06/2025 16:43  《盤後部署》恒指四連升終止料高位整固，滔博價量齊升值搏

26/06/2025 18:48  【新股上市】富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

26/06/2025 18:14  按證公司料中小企及個人百分百擔保貸款壞帳率有機會上升

26/06/2025 18:05  天風國際、富途證券等41家機構獲虛擬資產交易服務牌照

26/06/2025 16:47  【關稅戰】美媒：中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

26/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒８６億元，買中芯沽騰訊

26/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】滙證升泡泡瑪特目標逾五成，摩通升老鋪目標逾８％

26/06/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

按證公司：首5個月年金保費46億超去年，探討便利港人灣區養老新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 國補新資金7月發，新龍芯不依賴境外供應鏈，人幣升新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

姜濤西環墮海獲救報平安！入行以來常感不適暈倒，工作量多，MIRROR曾20小時拍MV
人氣文章

玩樂 What’s On

七一著數優惠︱信和集團商場消費送$100現金券+免費泊車，黃金海岸商場設市集、荃新天地送戲院禮券
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

前世今生之謎︰西藏拉姆拉措湖能知三世，誠意與緣份朝聖之路
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

奢侈Summer Knits：真正有機棉料、嚴守公平貿易原則，是永續時尚的基本！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

姚樂怡，拼命女郎
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

L'Oreal旗下新成員Medik8！全球專利視黃醛Crystal Retinal比傳統視黃醇護膚更有感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
梨狀肌肌力訓練：紓緩臀部肌肉繃緊，減少下背及膝蓋痛楚
人氣文章
小時候被媽媽嫌醜，49歲舒淇素顏露面震驚網民，保養秘方曝光
人氣文章
如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 01:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/06/2025
新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處