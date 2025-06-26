巨星傳奇：下半年加碼推周同學自營產品，目標開設10間線下門店

巨星傳奇(06683)執行董事兼首席財務官賴國輝表示，集團計劃於今年下半年開設10間線下門店，首間門店最快將於第三季度在廣州開業，未來線下門店將採取直營與聯營相結合的經營模式，將會銷售「周同學」IP產品及全新IP產品。

巨星傳奇執行董事兼首席財務官賴國輝

賴國輝透露，集團以打造「永久IP」為目標發展「周同學」IP，並計劃於下半年推出自營產品，這些新產品將以「周同學」的周邊角色為設計藍本。他表示，未來集團的IP產品種類數量將超越同行，預計「周同學」IP今年將為集團帶來超過1億元（人民幣．下同）的收入。

周同學IP銷售額5年突破10億元

他指出，自2024年中起，IP業務的收入佔比已超過新零售產品。「周同學」IP自推出後，五年內產品銷售額已突破10億元，去年銷售額達4億元，為集團帶來1850萬元的分成收入。

今年部署1000台周同學販賣機

此外，集團正與合作夥伴洽談，計劃下半年在全國部署1000台「周同學」販賣機。此前，集團已在全國設置50台體驗機，均取得良好成績，因此決定進一步擴大販賣機數量。

魔胴咖啡下半年進軍台灣市場

在新零售產品方面，賴國輝表示，集團今年將推出兩款「大品」，其中一款為風味咖啡商品，另一款單品將於日後公布。

他提到，集團早前推出的魔胴咖啡系列於上月在抖音直播實現5000萬元的GMV，集團收益超過1000萬元，下半年魔胴咖啡將進軍台灣市場。同時，集團積極引入國外特色產品，已取得檸檬多酚產品在大中華區的獨家銷售授權，預計相關產品將於下半年推出。

撰文：經濟通採訪組

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