按證公司：首5個月年金保費46億超去年，探討便利港人灣區養老

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，現時社會普遍對退休理財的認識有所增加，社會在相應產品的認受性有所提高，為配合銀髮經濟發展，正循多方面探討，包括在現有年金及安老按揭服務方面，如何可便利港人在灣區養老，而相關的宣傳亦會加大力度。

（吳仲賢攝）

中小企百分百擔保貸壞帳率16%，不排除壞帳率再惡化

鮑克運表示，截至今年5月底，中小企百分百擔保貸款的壞帳率約16%，而個人百分百擔保貸款的壞帳率約19%，亦指疫後經濟復甦較慢，亦有不明朗因素，如關稅等，不排除壞帳率有機會再惡化。他續指，按揭保險業務很受住宅物業市道影響，過去一兩年樓市交投有所減少，對按保需求有所下降。

首5個月年金保費額達46億超去年全年

香港年金有限公司執行董事兼總裁梁靈智表示，去年香港年金推出「終身加碼」二重賞，反應良好，總共錄得1.4萬張，但因参與人數太多，未能在去年完全處理，所以今年仍需繼續處理。他指出，年金公司在2023年僅有約2000張單，在2024年約1萬張單，而在今年首五個月已經錄得逾1萬張單，涉及保費金額46億元，已超過去年全年的總數。年金計劃推出至今保費總金額為230億元，涉約4萬張保單。

香港按證保險有限公司執行董事兼總裁陳令行表示，2024年安老按揭的業務量較2023增加三成，「即使樓價跌仍然多左人做」，今年會深耕細作，加強推廣，增加相關的活動以及講座數目，亦會與不同團體，如社企或政府部門去合作，配合銀髮經濟宣傳。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇