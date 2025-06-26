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新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

26/06/2025

　　電盈(00008)主席李澤楷旗下保險公司富衛集團(01828)今日至下周三（6月26日至7月2日）招股，計劃發行9134.21萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價38元，每手100股，入場費3838.32元，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

 

新股上市 | 富衛集團今起招股，首日孖展7.65億超購1.2倍

（富衛官網截圖）

 

　　截至今日下午6時30分，FWD富衛集團至少錄7.65億元孖展，以初始公開發售部分佔3.47億元，超額認購約1.2倍。

 

中東主權基金及日本壽險公司為基投

 

　　公司今次引入阿布扎比主權基金MubadalaCapital、日本壽險公司T&DHoldings共兩家基石投資者，並已同意認購總金額約2.5億美元（折合約19.5億港元），可認購的發售股份總數將為5131.57萬股發售股份，假設超額配股權獲悉數行使，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額3.99%。

 

　　公司估計全球發售所得款項淨額約29.53億元（假設超額配股權未獲行使）或約34.42億元（假設超額配股權獲行使），富衛擬將全球發售所得款項淨額用於提升資本充足率，包括增強股本、償付能力及核心流動資金，並建立高於法定要求的資本緩衝，以支持業務增長、數碼化發展及渠道擴展。集團亦不排除根據市況及需要，用部分資金償還現有債務。如資金未即時動用，將暫存於授權金融機構。

 

　　富衛集團於2013年由李澤楷成立，是一家在泛亞洲地區經營業務的人壽保險公司，公司採用多渠道分銷模式，投資於數碼基礎設施及數據分析能力，並擴大合作及轉介機會。根據NMG的資料，目前該公司市場的人壽保險總承保保費預計將由2023年的約4070億美元，增長至2033年的5790億美元。截至去年底止，富衛錄得稅後淨利潤2400萬美元，是集團應用國際財務報告準則第17號後，首次錄得淨利潤，帶來正營運現金流量。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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