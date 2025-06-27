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《魚缸博客》富衛咁少人入飛，莫非仲記得電盈事件？

27/06/2025

《魚缸博客》富衛咁少人入飛，莫非仲記得電盈事件？

 

　　繼續新股抽爆系列！不過今次呢水新股都比較冷清，其中比較多人提及就係富衛集團(01828)，開招第二日都只係超額唔夠三倍，真係老公撥扇-妻涼（淒涼）。

 

　　咁出名嘅公司？點解咁少人入飛？可能大家仲對2008年「電訊盈科私有化事件」記憶猶新，當年電盈主席就被傳媒形容「去得太盡」，所以到今日班散客魚毛嚇到怕怕，至於事件詳細，大家可以去Youtube搵下，當年博客都好細個，都係當歷史書咁睇。

 

　　至於FWD又如何呢？其實佢前身係ING集團在亞洲的保險業務分支，之後不停收購，買買賣賣之後，係東南亞市場穩固得很，印尼、越南、馬來西亞都見到佢影子。

 

　　至於點解無人入飛？真係有錢都唔賺？博客睇過下盤數，似乎有小小隱憂：第一，公司截至今年4月30日仲有27.86億美元借貸，圍起港紙都過百億；第二，公司過往多次交易，帶來大量商譽，如果資產要潛水，就要商譽減值，又要係盤數到扣。

 

　　所以散客唔入飛係有原因的。

 

　　至於博客抽唔抽？近期咁多新股，大把選擇啦！見到咁冷門都唔想入飛，上次曹操出行博客都瀨曬嘢，雖則唔見一千幾百，但如果有得揀，拎去食咗佢唔好？

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