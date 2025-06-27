港股 | 午市前瞻 | 資金流出港元恒指難守兩萬四 老鋪黃金趁反彈好沽貨

美股三大指數繼向上攀升，標普與納指均接近新高。港股方面受小米(01810)勁升帶動下高開，惟升幅未能持續，恒指臨近午盤快速轉跌，半日報24309，跌15點或不足0.1%，主板成交超過1624億元。恒生中國企業指數報8777，跌26點或0.3%。恒生科技指數報5352，升7點或0.1%。

（資料圖片）

黃偉康：資金持續流出港元，恒指較難穩守24000水平

恒生指數今早高開125點，其後走勢反覆，中午收市前轉跌近16點，整體偏向橫行。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，隔晚美股升至歷史新高附近水平，全球股市氣氛向好，推動港股出現反彈。不過資金持續流出港元，相信香港金管局在未來一段時間仍要繼續承接港元沽盤，反映即使恒指突破24000水平，仍未能吸引環球資金流入港股投資。

外媒報道，美國總統特朗普單方面聲稱，與中國簽署一項與貿易相關協議。黃偉康認為，相關消息將會為港股帶來一定支持作用，預計港股短期未必有大幅回調的風險，但要衝上25000水平仍較為困難。黃偉康提醒，市場擔心銀行同業拆息可能會抽高，或會利淡港股投資氣氛及港樓市道，以及預期美國聯儲局未必在今年7月減息，恒指要穩守24000水平將會較難，第三季港股估計會轉弱，支持位定於23200點。

小米高開8%後升幅收窄，現階段追入風險較高

小米集團(01810)周四(26日)晚上舉行「人車家全生態」發布會，並公開展示多款新產品。當中，小米首款SUV車型「YU7」售價定於25.35萬元人民幣起。小米及後透過社交媒體平台公布指，小米YU7開售3分鐘後，訂單量已突破20萬架，一小時大訂更突破28.9萬架。小米同日亦推出「小米AI眼鏡」，售價訂於1999元人民幣起。小米今早高開8%，高見61.45元，創上市後新高。

黃偉康指出，小米今早高開後股價升幅收窄，潛在反映投資者正獲利回吐。小米此前推出的「SU7」車型發生多宗意外，故市場擔憂新車銷量表現能否持續。黃偉康提醒，投資者現階段追入小米的風險相對較高，建議先行觀望。

老鋪黃金基本面過份炒作，籲博反彈趁機沽貨

老鋪黃金(06181)今日在本港上市滿一年，為上市後最大規模限售股解禁。屆時12名股東合計持有約1.43億股將可沽出，佔總股本逾80%。該股股價今早未受影響，中午收市時報872元，微升0.403%。黃偉康認為，老鋪黃金今早錄升主要受惠周六福(06168)上市的炒作因素，不過大規模限售股解禁已構成危機。

黃偉康補充，老鋪黃金在基本面上被過份炒作，其股權現時亦較為集中。若該股往後公布的業績表現未能達標，後續股價未必能夠維持現時的強勢。黃偉康建議，未有持貨的投資者，現階段不應吸納老鋪黃金；至於已持貨的投資者，應趁現時受惠周六福上市有反彈時沽貨。

老鋪黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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