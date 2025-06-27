異動精選 | YU7開售勁賣小米喜漲嚇窒同業，老鋪黃金限售股解禁股價仍靠穩
27/06/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2025 02:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2025 16:40
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|財經熱話27/06/2025
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