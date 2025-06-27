麗星「領航星號」翻新後今首航，會否延長以香港作母港視乎反應

麗星郵輪的「領航星號」完成翻新後今日（27日）首次抵港，由即日起至今年11月14日，以尖沙嘴海運碼頭為母港，期間將推出分別為2晚、3晚及5晚，共45個往返航次，航線包括高雄、沖繩、峴港等地，以及公海遊。

（吳仲賢攝）

麗星夢總裁吳明發表示，旗下領航星號以香港為母港展開夏秋航季，並指領航星號斥資5000萬美元升級，當中包括在設施方面的升級等，期待推動區域旅遊發展，進一步鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。

他指出，從即日起至2025年11月14日，領航星號將以尖沙咀海港城海運碼頭為母港，推出45個往返航次，預計將可為香港帶來9萬個旅客，並指是次駛來香港，為香港帶來700個國際旅客。

（吳仲賢攝）

被問及為何選擇尖沙咀海運碼頭為母港，而不選擇啟德郵輪碼頭，他表示，尖沙咀海運碼頭的地點非常好、非常方便，以及擁有維多利亞港漂亮的夜景，強調並不是啟德郵輪碼頭不好。他又指，集團在90年代已開始在香港深耕，並指香港為非常具有潛力的市場，香港擁有具吸引力的旅遊景點，以及有很多飛機航班抵港。

被問及集團會否延長在以香港作為母港，他指出，早前集團已經延長以香港作為母港部署至今年11月，未來會否延長則需要視乎市場反應，但對此有信心。

撰文：經濟通採訪組

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