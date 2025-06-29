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港股 | 蕭猷華：恒指大漲小回格局不變

29/06/2025

　　《套期保值》上周日（22日），筆者在本欄以「美軍襲伊朗核設施，港股下跌是買入良機」為題。上周一（23日），港股受到地緣局勢緊張因素而低開，恒指低見23272點，為全周低位，然後迅速反彈，全星期上升754點。

 

　　以伊雖然停火，但戰事必定重燃，不過對金融市場影響會逐步降低，情況就和俄烏戰事類似，對環球股市的影響會逐漸淡化。接著，市場焦點重回貿易談判和美國貨幣政策走向。筆者認為，美國聯儲局7月減息的機會將逐步增加。即使7月維持利率不變，9月極大機會減息。

 

　　另一方面，中國與美國進一步達成框架貿易協議，中方願意出口稀土磁鐵，美國則撤銷對中國的反制措施，締雙贏局面。雖然消息屬預期之內，但可鞏固港股上升的基礎。

 

港股 | 蕭猷華：恒指大漲小回格局不變

港股料周三至周五會出現輕微調整，但可維持向上趨勢。(Envato)

 

　　展望本周，港股半年結過後，大戶短線要再夾上的誘因降低，料本周三至周五，恒指出現調整機會較大，但幅度不會太大。然而，恒指維持大漲小回格局，向上趨勢不變。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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