  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

半新股部署｜椰子水IFBH首掛勁飆，有貨見好就收？

30/06/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/7rXkVXd93MA

 

 

【你點睇？】民建聯「小花」莊雅婷公布參選香港小姐後極速退選。你認為區議員選美有否問題？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00553

南京熊貓電子股份

4.660

異動股

00717

英皇資本

0.090

異動股

01299

友邦保險

71.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00717 英皇資本
  • 0.090
  • 01299 友邦保險
  • 71.050
  • 02269 藥明生物
  • 25.750
  • 02313 申洲國際
  • 56.450
  • 02429 友寶在線
  • 3.330
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.900
  • 目標︰$68.00
  • 02357 中航科工
  • 4.440
  • 目標︰$5.00
  • 06618 京東健康
  • 43.500
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 20.200
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.300
  • 00700 騰訊控股
  • 506.500
  • 00001 長和
  • 48.500
  • 00981 中芯國際
  • 46.150
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.330
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 0.840
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 17.920
  • 目標︰--
  • 06110 滔搏
  • 3.100
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/06/2025 12:45  《午市前瞻》新概念熱炒反映風險胃納仍高，抽新股都宜吼概念加持

30/06/2025 12:08  美儲減息預期降，恒指半日跌101點報24182

30/06/2025 09:31  【聚焦數據】中國6月官方製造業PMI升至49.7%，符預期

30/06/2025 12:14  渣打：恒指12個月目標25500點，上調亞洲股票評級至超配

30/06/2025 10:55  【關稅戰】加拿大宣布取消數位服務稅，以推動與美國貿易談判

30/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３７億元，買建行沽小米

30/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】國泰海通升小米目標一成，富瑞降阿里美團京東目標

30/06/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９７，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

中國經濟| FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

理想下調次季交付量預測股價受壓，仍獲大摩力撐可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | AMXJ最新評級/目標價，小米最牛$77.7新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

一不小心，日本實現了財政盈餘
人氣文章

Foodie What’s On

美食優惠｜憑大班禮券Haagen-Dazs消費即減$30，買人氣Valerie蝴蝶酥88折
人氣文章

政政經經．石鏡泉

搶你財的美國法案
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

人夫背妻尋找性服務？買的不只是性，而是一種短暫的傷害式療癒
人氣文章

Fashion

4個韓國小眾品牌，讓你輕鬆穿出高級感！時尚女王車靜媛聯乘MO-NO-HA、IVE張員瑛熱捧Low Classic
人氣文章

Travel & Dining

與閨密午後茶敘！夏日護膚主題下午茶推薦：試用 CHANTECAILLE 皇牌底霜、Cetaphil 皇牌積雪草系列、Paul & Joe Beauté 免費底妝體驗！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
荔枝過量引發「荔枝病」，嚴重可致死？症狀、禁忌與降火養陽食法全解析
人氣文章
美國研究揭內褲藏多種細菌：沙門氏菌、大腸桿菌、甲型肝炎病毒｜專家推薦3大徹底殺菌方法
人氣文章
天瑜爸爸悼愛女10歲生忌：癌細胞擴散腦部，每月花2萬打標靶藥與最新狀況
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2025 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS30/06/2025
中國經濟| FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處