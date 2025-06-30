半新股部署｜椰子水IFBH首掛勁飆，有貨見好就收？
30/06/2025
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
立即去片：https://youtu.be/7rXkVXd93MA
【你點睇？】民建聯「小花」莊雅婷公布參選香港小姐後極速退選。你認為區議員選美有否問題？► 立即了解
30/06/2025
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
立即去片：https://youtu.be/7rXkVXd93MA
【你點睇？】民建聯「小花」莊雅婷公布參選香港小姐後極速退選。你認為區議員選美有否問題？► 立即了解
更多財經熱話
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-29
2025-06-29
2025-06-28
延伸閱讀
30/06/2025 12:45 《午市前瞻》新概念熱炒反映風險胃納仍高，抽新股都宜吼概念加持
30/06/2025 12:08 美儲減息預期降，恒指半日跌101點報24182
30/06/2025 09:31 【聚焦數據】中國6月官方製造業PMI升至49.7%，符預期
30/06/2025 12:14 渣打：恒指12個月目標25500點，上調亞洲股票評級至超配
30/06/2025 10:55 【關稅戰】加拿大宣布取消數位服務稅，以推動與美國貿易談判
30/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３７億元，買建行沽小米
30/06/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】國泰海通升小米目標一成，富瑞降阿里美團京東目標
30/06/2025 11:35 《財資快訊》美電軟報７﹒８４９７，一個月拆息較上日軟２０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2025 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N