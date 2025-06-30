  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

理想 | 下調次季交付量預測股價受壓，仍獲大摩力撐可趁低吸？

30/06/2025

　　理想汽車(02015)更新公司今年第二季交付量展望，由12.3萬至12.8萬輛下調到10.8萬輛，下調幅度逾一成，公司又同時發布全新組織架構調整，整合成立「智能汽車群組」。公司雖指有信心以更好的組織能力迎接新產品周期，大摩也指其股價已反映指引下調，料下半年新車型周期可帶動營運反彈，但理想汽車今早(30日)仍最多跌逾4%，可否趁低吸納？

 

理想下調次季交付量預測股價曾急跌，仍獲大摩力撐可趁低吸？

（理想汽車網頁截圖）

 

下調次季交付量至10.8萬輛　理想i8於7月下旬發布


　　理想汽車上周五(27日)收市後公布，更新公司2025年第二季度交付量展望，現預計將在2025年第二季度交付約10.8萬輛汽車，其此前發布的交付量展望為12.3萬至12.8萬輛。公司指，該調整體現了公司為長遠發展而升級銷售體系所帶來的短暫影響，有信心在理想i8上市前完成組織升級的工作，以更好的組織能力迎接新的產品周期。

 

　　根據集團發布的數據，2025年4月，理想汽車交付新車33939輛，同比增長31.6%；2025年5月，理想汽車交付新車40856輛，同比增長16.7%。這意味著理想6月份的交付量約為3.3萬輛。而i8是理想首款純電SUV，是理想i系列的首款產品，定位中大型六座SUV。理想汽車董事長兼CEO李想近日發文稱，理想i8將於7月下旬發布，現在內部關於理想i8的生產、培訓、交付等準備工作，已到最後籌備階段。

 

整合成立智能汽車群組　總裁馬東輝擔任負責人


　　同日，理想汽車發布全新組織架構調整和人事任命，原「研發與供應群組」和「銷售與服務群組」整合併入新成立的「智能汽車群組」，對理想汽車智能汽車業務的戰略到經營閉環負責；總裁馬東輝將擔任智能汽車群組的負責人，向董事長兼CEO李想匯報。李想仍將負責汽車業務相關的產品線、產品部、品牌、戰略等團隊，並將更多精力投入AI領域。


　　李想表示，為了承接理想汽車邁入千億規模後對組織能力的新需求，支撐智能汽車業務從戰略制定到執行落地，公司對企業組織架構進行了相應調整。「智能汽車群組」成立後，將通過研發、供應、銷售、服務的端到端經營與深度協同，更有力地支撐面向用戶的價值創造、價值傳遞與經營閉環，為理想汽車構築面向下一個階段的領先優勢。

 

大摩：股價已反映指引下調　料下半年新車型周期帶動營運反彈

 

　　大摩發表研報指，理想汽車下調第二季度交付量指引至10.8萬輛，較此前預期的12.3萬至12.8萬輛為低，按年跌1%，按月升16%，意味6月份交付量將達3.32萬輛，按月跌19%，按年跌30%。由於近期每周銷量增長放緩，許多投資者已預期理想汽車會下調指引，相信指引下調的影響已在過去三周股價表現反映，期間股價下跌5%，跑輸恒指2個百分點。

 

　　大摩表示，理想汽車短期股價走勢將取決於公司提振L系列銷量的補救措施，以及更重要的是7月份i8車型的成功發布。近期訂單或持續波動，因消費者在小米(01810)的SU7上市後以及理想i系列車型發布前持觀望態度。淡季效應和部分地區補貼暫停也可能影響短期訂單。不過，這些因素的影響應屬暫時性，訂單動能將逐步回升。對下半年的建設性看法維持不變，6月銷量疲軟並未打破下半年營運反彈的預期，反彈將由新車型周期帶動。在市場預期降低的情況下，理想團隊的執行能力、去年Mega發布的經驗教訓，以及可能更具競爭力的定價，或帶來即將推出的i8車型的正面驚喜，維持「增持」評級，美股目標價36美元。

 

溫傑：出貨量減少對業績有負面影響　料於100至120元炒上落

 

理想 | 下調次季交付量預測股價受壓，仍獲大摩力撐可趁低吸？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，理想汽車下調第二季交付量對公司不會有大影響，因下半年仍有很多變數，而4月及5月的出貨量已公布，市場已大概了解第二季情況，不過，這個肯定是負面消息，因假設單價不變，出貨量少了，收入也會減少，對業績有負面影響。其實，汽車股近半年都不屬市場焦點，近期焦點為生物科技、新消費、IPO及穩定幣，怎數下去也數不到汽車，事實上汽車股早前受累內捲，好轉一輪後又受減產影響。

 

　　因此，溫傑預料理想汽車短期要捱一捱價，但理想與比亞迪(01211)於車股中已相對吸引，其他可能基本上沒錢賺。理想於6月20日低見過101.3元，往後料於100至120元之間上落，現價略低於此區間中端，未算很吸引，回至近100元或可嘗試買入，但若要炒作或投資，寧留意其他行業。

 

　　理想汽車半日跌1.63%收報108.8元，連跌2日，累計跌幅3.37%，成交9.25億元。其他汽車股也普遍向下，比亞迪跌0.16%報124元，小鵬(09868)跌1.39%報70.8元，零跑(09863)跌0.9%報55.35元，吉利(00175)跌0.5%報15.9元，長汽(02333)跌0.98%報12.16元，廣汽(02238)跌1.03%報2.87元，惟蔚來(09866)升2.44%報27.3元。

 

理想下調次季交付量預測股價曾急跌，仍獲大摩力撐可趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00553

南京熊貓電子股份

4.660

異動股

00717

英皇資本

0.090

異動股

01299

友邦保險

71.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00717 英皇資本
  • 0.090
  • 01299 友邦保險
  • 71.050
  • 02269 藥明生物
  • 25.800
  • 02313 申洲國際
  • 56.500
  • 02429 友寶在線
  • 3.360
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 59.850
  • 目標︰$68.00
  • 02357 中航科工
  • 4.440
  • 目標︰$5.00
  • 06618 京東健康
  • 43.450
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 20.200
  • 目標︰$20.70
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.400
  • 00700 騰訊控股
  • 506.500
  • 00001 長和
  • 48.500
  • 00981 中芯國際
  • 46.150
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.330
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 0.840
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 17.920
  • 目標︰--
  • 06110 滔搏
  • 3.100
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/06/2025 12:45  《午市前瞻》新概念熱炒反映風險胃納仍高，抽新股都宜吼概念加持

30/06/2025 12:08  美儲減息預期降，恒指半日跌101點報24182

30/06/2025 09:31  【聚焦數據】中國6月官方製造業PMI升至49.7%，符預期

30/06/2025 12:14  渣打：恒指12個月目標25500點，上調亞洲股票評級至超配

30/06/2025 10:55  【關稅戰】加拿大宣布取消數位服務稅，以推動與美國貿易談判

30/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒３７億元，買建行沽小米

30/06/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】國泰海通升小米目標一成，富瑞降阿里美團京東目標

30/06/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９７，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 減息預期降恒指跌百點 專家稱有概念熱炒反映風險胃納仍高新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

中國經濟| FOCUS | 匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

理想 | 下調次季交付量預測股價受壓，仍獲大摩力撐可趁低吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

蔡瀾於25日離世，享年83歲 四大才子之一，社交平台發佈遺體已火化
人氣文章

玩樂 What’s On

啟德AIRSIDE《侏羅紀世界：重生》3.5米泰坦巨龍打卡場景，互動裝置及期間限定店
人氣文章

影視娛樂

英國抗癌皇室：凱特王妃被爆抗癌之路艱辛 查理斯三世與Netflix合作拍紀錄片
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

自帶長腿效果！15對夏季必備厚底鞋推薦：必收人氣聯乘 Salomon、KEEN 瑪莉珍鞋！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

經常被質疑和翻舊賬！感情創傷後，該如何重建信任？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星法國菜新主廚上任！黑松露番茄酸種麵包、魚子醬牛肉他他、杏脯鴨配小麥粒，細緻難忘的美味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
多項研究證實飲紅菜頭汁提升運動表現！最佳飲用時間及建議分量
人氣文章
人格切換、失眠多夢、自言自語？中醫解析「人格解離」成因、證型及療法，3步驟自我檢測
人氣文章
從紙到數碼時代的慈善文化
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2025 13:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2025 13:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/06/2025
港股 | 午市前瞻 | 減息預期降恒指跌百點 專家稱有概念熱炒反映風險胃納仍高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處