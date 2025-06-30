理想 | 下調次季交付量預測股價受壓，仍獲大摩力撐可趁低吸？

理想汽車(02015)更新公司今年第二季交付量展望，由12.3萬至12.8萬輛下調到10.8萬輛，下調幅度逾一成，公司又同時發布全新組織架構調整，整合成立「智能汽車群組」。公司雖指有信心以更好的組織能力迎接新產品周期，大摩也指其股價已反映指引下調，料下半年新車型周期可帶動營運反彈，但理想汽車今早(30日)仍最多跌逾4%，可否趁低吸納？

（理想汽車網頁截圖）

下調次季交付量至10.8萬輛 理想i8於7月下旬發布



理想汽車上周五(27日)收市後公布，更新公司2025年第二季度交付量展望，現預計將在2025年第二季度交付約10.8萬輛汽車，其此前發布的交付量展望為12.3萬至12.8萬輛。公司指，該調整體現了公司為長遠發展而升級銷售體系所帶來的短暫影響，有信心在理想i8上市前完成組織升級的工作，以更好的組織能力迎接新的產品周期。

根據集團發布的數據，2025年4月，理想汽車交付新車33939輛，同比增長31.6%；2025年5月，理想汽車交付新車40856輛，同比增長16.7%。這意味著理想6月份的交付量約為3.3萬輛。而i8是理想首款純電SUV，是理想i系列的首款產品，定位中大型六座SUV。理想汽車董事長兼CEO李想近日發文稱，理想i8將於7月下旬發布，現在內部關於理想i8的生產、培訓、交付等準備工作，已到最後籌備階段。

整合成立智能汽車群組 總裁馬東輝擔任負責人



同日，理想汽車發布全新組織架構調整和人事任命，原「研發與供應群組」和「銷售與服務群組」整合併入新成立的「智能汽車群組」，對理想汽車智能汽車業務的戰略到經營閉環負責；總裁馬東輝將擔任智能汽車群組的負責人，向董事長兼CEO李想匯報。李想仍將負責汽車業務相關的產品線、產品部、品牌、戰略等團隊，並將更多精力投入AI領域。



李想表示，為了承接理想汽車邁入千億規模後對組織能力的新需求，支撐智能汽車業務從戰略制定到執行落地，公司對企業組織架構進行了相應調整。「智能汽車群組」成立後，將通過研發、供應、銷售、服務的端到端經營與深度協同，更有力地支撐面向用戶的價值創造、價值傳遞與經營閉環，為理想汽車構築面向下一個階段的領先優勢。

大摩：股價已反映指引下調 料下半年新車型周期帶動營運反彈

大摩發表研報指，理想汽車下調第二季度交付量指引至10.8萬輛，較此前預期的12.3萬至12.8萬輛為低，按年跌1%，按月升16%，意味6月份交付量將達3.32萬輛，按月跌19%，按年跌30%。由於近期每周銷量增長放緩，許多投資者已預期理想汽車會下調指引，相信指引下調的影響已在過去三周股價表現反映，期間股價下跌5%，跑輸恒指2個百分點。

大摩表示，理想汽車短期股價走勢將取決於公司提振L系列銷量的補救措施，以及更重要的是7月份i8車型的成功發布。近期訂單或持續波動，因消費者在小米(01810)的SU7上市後以及理想i系列車型發布前持觀望態度。淡季效應和部分地區補貼暫停也可能影響短期訂單。不過，這些因素的影響應屬暫時性，訂單動能將逐步回升。對下半年的建設性看法維持不變，6月銷量疲軟並未打破下半年營運反彈的預期，反彈將由新車型周期帶動。在市場預期降低的情況下，理想團隊的執行能力、去年Mega發布的經驗教訓，以及可能更具競爭力的定價，或帶來即將推出的i8車型的正面驚喜，維持「增持」評級，美股目標價36美元。

溫傑：出貨量減少對業績有負面影響 料於100至120元炒上落

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，理想汽車下調第二季交付量對公司不會有大影響，因下半年仍有很多變數，而4月及5月的出貨量已公布，市場已大概了解第二季情況，不過，這個肯定是負面消息，因假設單價不變，出貨量少了，收入也會減少，對業績有負面影響。其實，汽車股近半年都不屬市場焦點，近期焦點為生物科技、新消費、IPO及穩定幣，怎數下去也數不到汽車，事實上汽車股早前受累內捲，好轉一輪後又受減產影響。

因此，溫傑預料理想汽車短期要捱一捱價，但理想與比亞迪(01211)於車股中已相對吸引，其他可能基本上沒錢賺。理想於6月20日低見過101.3元，往後料於100至120元之間上落，現價略低於此區間中端，未算很吸引，回至近100元或可嘗試買入，但若要炒作或投資，寧留意其他行業。

理想汽車半日跌1.63%收報108.8元，連跌2日，累計跌幅3.37%，成交9.25億元。其他汽車股也普遍向下，比亞迪跌0.16%報124元，小鵬(09868)跌1.39%報70.8元，零跑(09863)跌0.9%報55.35元，吉利(00175)跌0.5%報15.9元，長汽(02333)跌0.98%報12.16元，廣汽(02238)跌1.03%報2.87元，惟蔚來(09866)升2.44%報27.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情