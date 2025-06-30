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新股上市 | 訊眾通信冀拓東南亞市場，全年業績增長趨勢維持

30/06/2025

　　訊眾通信(02597)執行董事、董事長、首席執行官及總經理樸聖根在記者會上指出，對在港上市有信心，他冀以香港作為分總部，以扶植東南亞市場發展。他相信，公司CPaaS（通信平台即服務）、SaaS等服務在東南亞有競爭優勢。資料顯示，公司計劃7.6%集資所得用於投資東南亞公司。

 

新股上市 | 訊眾通信冀拓東南亞市場，全年業績增長趨勢維持

左起：訊眾通信執行董事王培德；執行董事、董事長、首席執行官及總經理樸聖根；執行董事陳晶（許英略攝）

 

　　公司上市引入通州國際為基石投資者，通州國際為北京國資委實益擁有。樸聖根看好通州當地產業協同及發展，助力自身發展。

 

工信部整改逐步完成，現金流已轉正

 

　　公司提到，今年首4個月收入按年減少，主要是由於來自雲通信服務分部下CPaaS業務因工信部要求短信息內容提供商對其資質信息完成一系列整改的收入減少；淨利潤亦按年減少。訊眾通信執行董事王培德指出，整改目前已經逐步完成，今年5、6月收入、純利可見按月增長。至於全年，基於整個市場增長及行業趨勢，他料全年收入、純利增長趨勢維持。

 

　　於招股書披露期內，公司經營活動現金流均錄得負數，訊眾通信執行董事陳晶指出，於今年開始　調整業務結構及提升資金效率，公司2月至今經營性現金流基本轉正，趨勢向好。

 

　　訊眾通信今起至周五（4日）中午招股，預計下周三（9日）上市。招股價介乎13.55元至15.15元，每手500股，入場費7651.39元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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