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香港順豐飛甩拼多多一件包郵，點解有生意都唔做？

02/07/2025

香港順豐飛甩拼多多一件包郵，點解有生意都唔做？

 

 　　對於咁多位網購狂魔嚟講，拼多多同香港順豐終止合作嘅消息簡直係晴天霹靂！搞到筆者呢幾日完全無晒心機，連返工偷懶都唔想再碌拼多多搵平貨。

 

　　事源係前幾日有眼利嘅網民發現，喺拼多多落單個陣無得揀香港順豐自取點，追問客服之後先發現原來拼多多同香港順豐已經無再合作。唔知係咪件事發酵得愈嚟愈大，香港順豐星期三凌晨靜靜雞公布，雙方嘅集運物流服務合約6月底已經到期，之後唔會再幫拼多多做香港集運物流服務。

 

　　話說拼多多舊年年底開始全力進軍香港，用香港順豐合作「一件包郵」到港作為金漆大招牌，大大巴咁冚落淘寶同京東塊面豬登度。簡單啲咁講，即係你就算買一件幾蚊雞嘅嘢，去自取點或自提櫃攞貨都唔使畀運費。當時吸引一大批香港人喺拼多多瘋狂買嘢，當然小傳都唔例外，公司個腰墊都係趁佢一件包郵個陣買，真係抵到爛！

 

　　不過！今次咁樣無預警終止合作當然影響一班拼多多買家啦，有苦主話6月底前網購嘅貨已經入咗香港順豐個倉。不過消息一出！而家件貨已經被人揼咗去其他物流公司負責。筆者覺得，雖然轉咗其他物流公司都一定可以攞得返啲貨，但係攞件地點同埋時間就變得極度唔方便，始終香港順豐嘅自提點算係最多，而且三更半夜都可以去自提櫃攞貨。反觀其他物流公司自提點通常「朝9晚6」，小傳呢啲打工仔放工已經冇得攞貨。

 

　　無論買幾多件貨，拼多多都幫你畀埋郵費，咁大壇生意順豐點解唔繼續做落去？有人就話，今次香港順豐選擇唔同拼多多續約，可能因為順豐運力同倉儲能力有限，如果每一日都要做大量「一件包郵」訂單，就算係全港十八區裝晒自提點都搞唔掂，順豐哥哥同姐姐做到氣都咳，甚至可能令順豐流失好多商務客，認真得不償失。

 

　　雖然拼多多而家已經同各位苦主大派定心丸，話「如目前有未完成的順豐承運香港集運訂單，平台將會安排其他快遞完成二段物流派送，派送時效不受影響。至於順豐進行中未完成的訂單，每個合包單可獲發3元無門檻券作為補償。」不過筆者就覺得，經過今次「順豐之亂」，拼多多嘅香港業務好大機會元氣大傷，淘寶同埋京東更加可能「趁你病攞你命」，新一輪香港電商內捲大戰可能一觸即發。作為精明嘅消費者，你哋又會唔會䀹實啲網購平台執下平貨呢？

 

撰文：經濟通市場組

 

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