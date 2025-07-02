異動精選 | 澳門賭收勝預期博彩股造好，新世界再融資成真炒起地產股
02/07/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 00:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/07/2025 16:40
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