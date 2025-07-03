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美團(3690)遭南非股東Naspers看淡國際業務揚言減持

03/07/2025

美團(3690)遭南非股東Naspers看淡國際業務揚言減持

 

　　內地外賣巨頭美團(03690)股東之一南非Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus CEO行政總裁Fabricio Bloisi公開唱淡美團國際擴張策略，直言自己「缺乏信心」，不排除會減持美團股份。

 

　　據報道，Bloisi日前在業績會上被問及如何看待美團拓展海外後將與旗下公司的競爭。他直言:「美團在國際市場取得成功的可能性較小。」另外Bloisi指出，美團將面臨激烈競爭，「作為美團的股東，我感到失望，因為我認為他們失敗的風險增加了」。

 

　　Bloisi指出，美團風險在於過度擴張，雖然Keeta在香港及中東首次落地的投資做得很好，但其計劃二次擴張中東，並同時意圖進入印度、拉丁美洲市場，他直言「我們對現今的國際擴張策略缺乏信心」。

 

　　Bloisi表示，如果Prosus冀加強拉丁美洲部分業務，而某些生態公司有機會比美團增長更快、更好，「我們可以出售部分美團股份，或者出售我們認為合理的所有股份」。

 

　　值得注意的是，近月美團傳出擬擴張南美布局消息，尤其劍指巴西市場，意味將與Prosus旗下外賣iFood公司正面打對台，而且Prosus亦持有Foodpanda母企Delivery Hero股份。

 

撰文：經濟通採訪組

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