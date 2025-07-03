港股 | 午市前瞻 | 美越協議添中企出口壓力 惟利好越南概念股

港股踏入下半年開局第二日即遇資金離場，受北水沽出科網股消息影響，恒生指數半日跌232點或1%，不但時隔6個交易日失守兩萬四，亦同時跌穿10天線（約24000）及20天線（約24004），報23989，主板成交近1306億元。恒生中國企業指數報8616，跌108點或1.2%。恒生科技指數報5205，跌63點或1.2%。

麥嘉嘉：港股缺乏利好消息推動，料恒指將持續窄幅整固

恒生指數今早輕微高開12點，不過其後急速轉跌，盤中最多跌逾283點，低見23920點，失守兩萬四關口。永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，港股目前正處於資產重新配置的時間點，考慮到恒指較早前的累積升幅較多，加上市場缺乏利好消息推動，環球資金現階段採取偏向觀望的策略，恒指短期支持位定於23800水平；至於阻力位定於24200水平。

麥嘉嘉提及，美國總統特朗普對大部分國家的對等關稅政策90日暫緩期將於本月屆滿，故市場正觀望會否有更多貿易夥伴與美國達成關稅協議，因而預計恒指窄幅整固的走勢將會持續一段時間。

美越握手，出口股分化因轉口路徑被堵

美國總統特朗普公布，與越南正式達成貿易協議。根據協議條款，越南出口至美國的所有商品將被徵收20%關稅，任何經第三地轉運的貨物則需繳納40%關稅。作為交換，越南同意全面向美國開放市場，允許美國商品以零關稅進入越南。麥嘉嘉認為，越南出口至美國商品被徵收20%關稅，對越南而言仍屬相對利好因素，主要考慮到越南生產商及美國入口商能夠分別承擔各10%關稅，屬於雙方能夠承擔的範圍之內。

麥嘉嘉提醒，今次美越關稅協議的重點在於對轉運貨物徵收的40%關稅，目的是為封堵中國企業透過越南出口美國的行為，相關條款影響出口股今早（3日）表現分化。她解釋，美越關稅協議將加劇中國企業出口壓力，若中國商品無辦法藉由越南轉口避稅，日後則必須透過中國直接進行出口，變相無可避免面臨美國的關稅壁壘，對中國中小型出口商比較不利。

麥嘉嘉補充，中國企業的供應鏈亦可能出現重組壓力，因為他們可能被逼尋找其他轉運國，或直接將產地轉移至其他東協國家，間接影響其營運成本，供應鏈亦添不確定性。除非相關中國企業原本已於越南設廠，例如申洲國際(02313)、裕元(00551)等股份，上述兩股今早表現明顯受今次美越貿易協議所帶動。她預料，美越關稅協議對申洲國際及裕元屬短線催化因素，估計申洲國際股價短期區間波動範圍介乎56至60元；至於裕元短期區間範圍則介乎12至13.2元。

她亦預期，出口板塊現已短暫消化今輪利好因素，投資者日後要留意相關股份如何調整本身的戰略定位，以及配合中央政策由側重於出口商品至美國，轉移到其他東盟、亞洲或歐洲國家。她解釋，中國政府將出口美國商品的比例逐漸調低，以減低受美國關稅的影響，至於近期中國出口到其他東協國家的商品量有明顯提升。

申洲國際股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

裕元集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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