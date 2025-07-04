  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

晶片股 | 美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？

04/07/2025

　　美國落實中美達成的框架貿易協議，放寬對華關鍵技術限制，全球三大晶片設計軟件供應商表示，已獲美國商務部通知恢復對華供應，再加上中芯國際(00981)近日遭「國家大基金」減持300萬股，此前一直炒作國產替代概念的晶片股今早(4日)一度下挫，其中中芯曾跌逾4%，華虹半導體(01347)曾跌3%，但其後卻逆市倒升。晶片股年初至今遠遠跑贏大市，中芯及華虹分別累升五成及七成幾，今日亦未太受上述消息影響，是否可吼位吸納？當中可揀買哪一隻？

 

美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？

（AP圖片）

 

美國取消全球三大晶片設計軟件供應商對華出口限制

 

　　美國總統特朗普取消對華銷售晶片設計軟件(EDA)的出口許可要求。美國商務部已通知全球三大晶片設計軟件供應商Synopsys Inc、Cadence Design Systems Inc和西門子，在中國開展業務不再需要申請政府許可。西門子表示，已恢復向中國客戶全面提供軟件和技術。至於Synopsys和Cadence表示正在恢復相關服務。據悉，EDA被譽為「晶片之母」，用來輔助完成集成電路的設計、模擬、驗證等流程。根據半導體研究機構TrendForce的數據，2024年的全球EDA市場上，以上三家EDA巨頭分別佔據31%、30%和13%的市場份額，合計超七成。


　　而據上周達成的貿易協議，特朗普政府承諾將允許向中國出口晶片設計軟件、乙烷和噴氣發動機，條件是北京履行其加速批准關鍵礦物出口的承諾。

 

大基金減持中芯300萬股H股　持股量跌破5%毋須再申報

 

　　另外，據聯交所資料顯示，俗稱「國家大基金」的國家集成電路產業投資基金於本周三(2日)減持中芯300萬股H股，每股平均價43.8988元，涉資1.32億元，持股量由5.01%降至4.97%。因大基金持有H股比例已經低於5%，其日後出售持股毋須再公布。

 

　　值得注意，大基金今年以來多次減持中芯H股。業內分析師指，此次減持或為大基金正常的投資組合調整。中芯作為中國晶圓代工龍頭企業，近期在先進製程研發方面持續取得進展。市場將密切關注大基金後續投資動向及其對半導體產業的支持力度。

 

浙商證券：國家政策及客戶扶持　半導體國產替代加速


　　浙商證券指，國家政策及客戶扶持，半導體國產替代加速。國家大基金三期重點支持設備和零部件加速國產替代，同時北京、上海等多地政府成立專項基金，配套稅收優惠、人才便利政策，重點支持半導體產業鏈自主可控。2024年中國晶圓廠國產設備平均驗證周期從24個月縮短至14個月。根據SEMI，中國本土設備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%，國產半導體設備正加速替代應用材料、東京電子同類產品，國產替代逐步大勢所趨。

 

　　華興證券則稱，中國EDA產業國產替代進程或加速推進。華大九天和概倫電子等國內企業已在特定領域取得實質性突破，其中華大九天模擬設計全流程工具已能支持28nm，概倫電子SPICE模擬工具進入全球五大晶圓廠中的三家供應鏈。概倫電子總裁楊廉峰認為，通過提升工具性能和定製化服務，未來5至10年中國有望在存儲器設計EDA領域形成全球競爭力，構建自主產業生態。根據諮詢機構沙利文在2024年10月發布的《EDA行業發展白皮書》，預計2028年中國製造類EDA市場將達到42.2億元，2024至28年均複合增長率為21.2%。

 

中芯首季全球晶圓代工市佔排第三　內地晶圓代工產能2030年將超台

 

　　另方面，據市場研究機構Counterpoint Research報告，按2024年第一季度收入計算，中芯國際已取代中國台灣的聯華電子，成為全球第三大晶片代工製造商，僅次於台積電、三星電子。而於2025年第一季度，全球前五大晶圓代工業者中，台積電以67.6%的市場份額穩居第一；三星以7.7%的市場份額位居第二，其營收下降了11.3%；中芯以6%的市場份額排名第三，營收增長了1.8%；聯華電子以4.7%的市場份額位列第四，營收下降了5.8%；格芯以4.2%的市場份額排名第五，其營收下降了13.9%。


　　Yole Group早前發布的《半導體晶圓代工行業現狀報告》則顯示，到2030年中國大陸有望成為全球半導體晶圓代工產能領導者，預計將佔據全球總裝機產能的30%。2024年中國大陸以21%的全球代工產能份額位居第二，僅次於中國台灣(23%)。韓國以19%的份額排名第三，日本(13%)、美國(10%)和歐洲(8%)緊隨其後。

 

陳政深：晶片股仍受制美對華科技發展限制　中芯華虹只宜炒上落

 

晶片設 | 美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？

（陳政深）

 

　　艾德金融執行董事陳政深指，晶片股單純靠消息炒作一定會有，但現價買入風險大，其中中芯估值已偏貴，往上空間會受限制，始終那麼大隻的股份不易單靠消息炒至很高，要繼續上行需有估值或其他實質基本因素支持。宏觀因素方面，整體科技發展尤其對中國的發展限制較大，中美雖有些關稅消息已落實，但美國政策方向明確，就是限制中國科技發展，對很靠供應鏈運行的晶片業會有大影響，例如美國對一些國家如越南個別貨品零關稅，但對涉及中國供應鏈的一些越南產品仍有徵收關稅，明顯見到其政策方向，此趨勢不是未來一兩年可改變。

 

　　不過，陳政深指，中芯也可於40元買入，上望50元，以之前低位約36元止蝕，但這純粹屬區間操作。中芯若計產量能否超越台積電等券商去估，但在技術層面沒可能短時間內超越台積電，與台積電技術水平最接近的三星電子，其良率也一直追不上台積電，短時間也難有另一間公司可威脅它，不過，始終產能有限制，縱使技術上追不上，可能於個別代工領域可與其競爭，惟前提是這些業務需保持毛利率不跌，首季中芯的確表現好，毛利率不跌反升；第二要確保產能追得上，現時中芯產能約九成，差不多滿載產能，若要股價有中期向上趨勢，就要滿足這些基本條件。但若要博中芯有很大升幅，寧博美國科技股，中芯雖跑贏恒指，但大致與港股同步，港股若下跌兩千點，中芯也難獨自炒上，事實上港股升至現水平，已見有些不夠力繼續向上。

 

　　陳政深續指，華虹細隻些較易炒作，且相對中芯於某些領域沒那麼容易受限制，股價自然可稍為跑贏，但其波幅也較大，現時上方較大阻力為40元，距離現價只有一成多上升空間，下方約30元有些支持；若能突破今年高位44.2元，可挑戰50元，但近期其動力已有些減弱跡象。

 

　　晶片股今日普遍先跌後回升，中芯倒升1.5%收報43.95元，華虹半導體升4.7%報35.65元，ASMPT(00522)升2.26%報58.8元，上海復旦(01385)升0.54%報28.1元，宏光半導體(06908)升1.79%報0.57元，晶門半導體(02878)無升跌報0.45元。

 

美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？

 

美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他晶片股相關新聞：
港股| 午市前瞻 | 港匯弱惟恒指未至於極淡 阿里抽水有利提高新業務投放
《外資精點》星展上調ＡＳＭＰＴ目標價一成，熱壓焊接前景良好
《異動股》上海復旦華虹齊跌近３％，受大基金套現中芯拖累
《異動股》中芯跌逾３％，遭大基金減持至毋須再申報水平

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01837

五谷磨房

0.780

異動股

09992

泡泡瑪特

253.000

異動股

03110

ＧＸ恒生高股息率

28.740

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01837 五谷磨房
  • 0.780
  • 09992 泡泡瑪特
  • 253.000
  • 03110 ＧＸ恒生高股息率
  • 28.740
  • 02610 南山鋁業國際
  • 40.400
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 7.110
股份推介
  • 08112 基石金融
  • 0.123
  • 目標︰$0.15
  • 01093 石藥集團
  • 8.150
  • 目標︰$9.48
  • 06883 穎通控股
  • 2.200
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.500
  • 目標︰$68.00
  • 02357 中航科工
  • 4.260
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 105.100
  • 00388 香港交易所
  • 413.800
  • 01788 國泰君安國際
  • 4.270
  • 00700 騰訊控股
  • 496.800
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
報章貼士
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 85.900
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 9.660
  • 目標︰$11.15
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.600
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/07/2025 17:00  《盤後部署》恒指成交微升惟失守兩萬四，阿里健康低位有支持可撈

04/07/2025 16:13  恒指兩萬四守不穩全日跌153點收報23916，全周挫369點

04/07/2025 11:00  【特朗普新政】一文看懂特朗普「大而美」稅改法案

04/07/2025 15:13  《中國要聞》中國明起對歐盟白蘭地徵收反傾銷稅，最高34.9%

04/07/2025 16:08  《本港樓市》中原CCL按周升0.32%，上半年累跌0.78%

04/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒８３億元，買小鵬汽車沽阿里

04/07/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】高盛降阿里美團目標，摩通升九置評級至超配

04/07/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８４９６，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美飛機引擎恢復輸華，歐白蘭地交傾銷稅，滬指升兩周新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地果鏈兩巨頭登陸香江，創辦人都係工廠妹出身！新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

香港柏寧酒店聯同港足總會推出主題相片展、住宿及餐飲，與港隊打卡投入足球世界
人氣文章

影視娛樂

周驄傳肺炎離世，享年92歲！去年出席演藝人協會午宴好精靈
人氣文章

飛常談．鄧飛

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Brad Pitt，最後一代巨星？
人氣文章

Beauty

「夏日冷氣肌」對策！推薦3款炎夏適用護手霜：美白、滋潤、不黏膩，常待冷氣房的上班族恩物！
人氣文章

港女講男．妮洛

約會初期禁忌！還在認識階段就談性、探聽對方隱私？隨時被Out！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
維他命E又稱「補水神器」 夏天乾燥肌膚恩物！可減低患白內障風險、緩減失智症惡化
人氣文章
靜脈曲張│腿部青筋暴現 夏天怎穿短褲短裙？靜脈曲張2大原因，美腿再現靠4招
人氣文章
最好的人生，就是陪長者盡量地吃吃喝喝　有助減少老年抑鬱，暫忘戒口限制
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/07/2025 18:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/07/2025
神州經脈 | 美飛機引擎恢復輸華，歐白蘭地交傾銷稅，滬指升兩周
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

貿易談判喪權辱國，越南一夜回到解放前

03/07/2025 15:56

關稅戰

高息定存 | PAObank推港元定存優惠，1個月最高達16...

03/07/2025 15:47

貨幣攻略

韓國總統李在明人事布局的快、狠、準

03/07/2025 09:19

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處