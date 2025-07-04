晶片股 | 美放寬對華出口晶片設計軟件，中芯遭大基金減持，晶片股先跌後反彈仍可吼？

美國落實中美達成的框架貿易協議，放寬對華關鍵技術限制，全球三大晶片設計軟件供應商表示，已獲美國商務部通知恢復對華供應，再加上中芯國際(00981)近日遭「國家大基金」減持300萬股，此前一直炒作國產替代概念的晶片股今早(4日)一度下挫，其中中芯曾跌逾4%，華虹半導體(01347)曾跌3%，但其後卻逆市倒升。晶片股年初至今遠遠跑贏大市，中芯及華虹分別累升五成及七成幾，今日亦未太受上述消息影響，是否可吼位吸納？當中可揀買哪一隻？

（AP圖片）

美國取消全球三大晶片設計軟件供應商對華出口限制

美國總統特朗普取消對華銷售晶片設計軟件(EDA)的出口許可要求。美國商務部已通知全球三大晶片設計軟件供應商Synopsys Inc、Cadence Design Systems Inc和西門子，在中國開展業務不再需要申請政府許可。西門子表示，已恢復向中國客戶全面提供軟件和技術。至於Synopsys和Cadence表示正在恢復相關服務。據悉，EDA被譽為「晶片之母」，用來輔助完成集成電路的設計、模擬、驗證等流程。根據半導體研究機構TrendForce的數據，2024年的全球EDA市場上，以上三家EDA巨頭分別佔據31%、30%和13%的市場份額，合計超七成。



而據上周達成的貿易協議，特朗普政府承諾將允許向中國出口晶片設計軟件、乙烷和噴氣發動機，條件是北京履行其加速批准關鍵礦物出口的承諾。

大基金減持中芯300萬股H股 持股量跌破5%毋須再申報

另外，據聯交所資料顯示，俗稱「國家大基金」的國家集成電路產業投資基金於本周三(2日)減持中芯300萬股H股，每股平均價43.8988元，涉資1.32億元，持股量由5.01%降至4.97%。因大基金持有H股比例已經低於5%，其日後出售持股毋須再公布。

值得注意，大基金今年以來多次減持中芯H股。業內分析師指，此次減持或為大基金正常的投資組合調整。中芯作為中國晶圓代工龍頭企業，近期在先進製程研發方面持續取得進展。市場將密切關注大基金後續投資動向及其對半導體產業的支持力度。

浙商證券：國家政策及客戶扶持 半導體國產替代加速



浙商證券指，國家政策及客戶扶持，半導體國產替代加速。國家大基金三期重點支持設備和零部件加速國產替代，同時北京、上海等多地政府成立專項基金，配套稅收優惠、人才便利政策，重點支持半導體產業鏈自主可控。2024年中國晶圓廠國產設備平均驗證周期從24個月縮短至14個月。根據SEMI，中國本土設備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%，國產半導體設備正加速替代應用材料、東京電子同類產品，國產替代逐步大勢所趨。

華興證券則稱，中國EDA產業國產替代進程或加速推進。華大九天和概倫電子等國內企業已在特定領域取得實質性突破，其中華大九天模擬設計全流程工具已能支持28nm，概倫電子SPICE模擬工具進入全球五大晶圓廠中的三家供應鏈。概倫電子總裁楊廉峰認為，通過提升工具性能和定製化服務，未來5至10年中國有望在存儲器設計EDA領域形成全球競爭力，構建自主產業生態。根據諮詢機構沙利文在2024年10月發布的《EDA行業發展白皮書》，預計2028年中國製造類EDA市場將達到42.2億元，2024至28年均複合增長率為21.2%。

中芯首季全球晶圓代工市佔排第三 內地晶圓代工產能2030年將超台

另方面，據市場研究機構Counterpoint Research報告，按2024年第一季度收入計算，中芯國際已取代中國台灣的聯華電子，成為全球第三大晶片代工製造商，僅次於台積電、三星電子。而於2025年第一季度，全球前五大晶圓代工業者中，台積電以67.6%的市場份額穩居第一；三星以7.7%的市場份額位居第二，其營收下降了11.3%；中芯以6%的市場份額排名第三，營收增長了1.8%；聯華電子以4.7%的市場份額位列第四，營收下降了5.8%；格芯以4.2%的市場份額排名第五，其營收下降了13.9%。



Yole Group早前發布的《半導體晶圓代工行業現狀報告》則顯示，到2030年中國大陸有望成為全球半導體晶圓代工產能領導者，預計將佔據全球總裝機產能的30%。2024年中國大陸以21%的全球代工產能份額位居第二，僅次於中國台灣(23%)。韓國以19%的份額排名第三，日本(13%)、美國(10%)和歐洲(8%)緊隨其後。

陳政深：晶片股仍受制美對華科技發展限制 中芯華虹只宜炒上落

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深指，晶片股單純靠消息炒作一定會有，但現價買入風險大，其中中芯估值已偏貴，往上空間會受限制，始終那麼大隻的股份不易單靠消息炒至很高，要繼續上行需有估值或其他實質基本因素支持。宏觀因素方面，整體科技發展尤其對中國的發展限制較大，中美雖有些關稅消息已落實，但美國政策方向明確，就是限制中國科技發展，對很靠供應鏈運行的晶片業會有大影響，例如美國對一些國家如越南個別貨品零關稅，但對涉及中國供應鏈的一些越南產品仍有徵收關稅，明顯見到其政策方向，此趨勢不是未來一兩年可改變。

不過，陳政深指，中芯也可於40元買入，上望50元，以之前低位約36元止蝕，但這純粹屬區間操作。中芯若計產量能否超越台積電等券商去估，但在技術層面沒可能短時間內超越台積電，與台積電技術水平最接近的三星電子，其良率也一直追不上台積電，短時間也難有另一間公司可威脅它，不過，始終產能有限制，縱使技術上追不上，可能於個別代工領域可與其競爭，惟前提是這些業務需保持毛利率不跌，首季中芯的確表現好，毛利率不跌反升；第二要確保產能追得上，現時中芯產能約九成，差不多滿載產能，若要股價有中期向上趨勢，就要滿足這些基本條件。但若要博中芯有很大升幅，寧博美國科技股，中芯雖跑贏恒指，但大致與港股同步，港股若下跌兩千點，中芯也難獨自炒上，事實上港股升至現水平，已見有些不夠力繼續向上。

陳政深續指，華虹細隻些較易炒作，且相對中芯於某些領域沒那麼容易受限制，股價自然可稍為跑贏，但其波幅也較大，現時上方較大阻力為40元，距離現價只有一成多上升空間，下方約30元有些支持；若能突破今年高位44.2元，可挑戰50元，但近期其動力已有些減弱跡象。

晶片股今日普遍先跌後回升，中芯倒升1.5%收報43.95元，華虹半導體升4.7%報35.65元，ASMPT(00522)升2.26%報58.8元，上海復旦(01385)升0.54%報28.1元，宏光半導體(06908)升1.79%報0.57元，晶門半導體(02878)無升跌報0.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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