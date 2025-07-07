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盤前攻略 | 特朗普強推對等關稅落地，港股支持見23200

07/07/2025

 

　　上周五(4日)美國國慶美股休市一天，但當地政經仍然波動。當中美國與各國的貿易談判即將落大閘，總統特朗普指在7月9日前，大多國家不是收到信（關稅上調）就是達成協議，發通知信和達成貿易協議將並行推進。

 

盤前攻略 | 特朗普強推對等關稅落地，港股支持見23200

 

　　與此同時，特朗普趕及在國慶當日簽署實行《大而美法案》後，反對法案的「前盟友」馬斯克吹風成立新政黨「美國黨」，在X上發起網路投票詢問民意，企圖挑戰傳統民主、共和兩黨的壟斷。特朗普回應指組黨舉動荒謬，更可能加劇混亂。馬斯克的組黨行為亦已波動金融，原定將於本周推出追蹤特斯拉ETF的Azoria宣布延後推出，Azoria CEO批評馬斯克創建「美國黨」，要求馬斯克澄清他的政治抱負，重申對特朗普的支持。

 

聯儲局會議紀錄待發，港股爭持中見下跌誘因

 

　　美國聯儲局將於周內公布會議紀錄，此前港股展開觀望偏淡走勢，上周五恒指日線圖上形成十字星形態，且成交擴大至近2700億元，進一步反映市況爭持不定。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，恒指上日跌約300點成功引來好友加強部署，雖然約300點牛證區域遭打靶，但資金隨即轉移部署更低區域部署反彈，整體新增在23000以上水平，其中23500至23599淨增248張對應期指張數至1103張成為目前最重貨區，而23200至23299則淨628張對應期指張數至714張成為最多新增區域，23200為恒指上跌浪底部支持，如跌穿則意味恒指有可能開展「一浪低於一浪」走勢，故為短線市場目前所參考的支持水平。

 

　　目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23889，跌不足1點，恒指開市料輕微低開。但要留意，恒指牛證街貨量急增，相對亦已構成淡友下殺誘因，須小心盤中下跌風險。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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