金融股部署｜傳科威特投資局狂沽友邦，對股份有何影響？
07/07/2025
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
立即去片：https://youtu.be/dueLSIaOZTQ
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
07/07/2025
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
立即去片：https://youtu.be/dueLSIaOZTQ
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-06
延伸閱讀
07/07/2025 12:46 《午市前瞻》恒指料試兩萬三關口，美團勢紅底不保寧轉吼百度
07/07/2025 12:10 恒指半日跌107點報23808，信義孖寶、生物醫藥回塘
07/07/2025 11:48 《異動股》移卡新火科技齊漲9%，港府目標年內發穩定幣牌照
07/07/2025 09:48 《異動股》美團跌逾3%茶飲股逆市飆，內地再啟外賣補貼大戰
07/07/2025 09:44 【大國博弈】金磚峰會聲明：斥關稅戰擾亂供應鏈，衝擊全球經濟
07/07/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒８３億元，買小鵬汽車沽阿里
07/07/2025 08:36 【大行炒Ｄ乜】高盛普升資源股目標價，惟削萬國數據目標逾一成
07/07/2025 11:36 《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一個月拆息較上日升３０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2025 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2025 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2025 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/07/2025 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話07/07/2025
港股 | 午市前瞻 | 美團又打外賣大戰2.0 專家預計紅底不保
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N