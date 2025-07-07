異動精選 | 內地再啟外賣補貼大戰帶挈茶飲股，友邦遭科威特主權基金大手減持續跌
07/07/2025
夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情
07/07/2025
夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情
更多財經熱話
2025-07-08
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
2025-07-07
延伸閱讀
08/07/2025 09:37 【穩定幣】內地據報逾40間企業擬申香港穩定幣牌照，料競爭激烈
08/07/2025 09:23 美公布首波對等關稅，恒指開市未明朗高開39點報23927
08/07/2025 07:52 【關稅戰】特朗普關稅大棒重擊亞洲，傳歐盟稅率僅為10%
08/07/2025 09:05 《盤前攻略》特朗普關稅信催跌美股，港股料受累續陰跌
08/07/2025 09:30 《異動股》基石藥業高開15%，與意藥廠訂獨家許可料收兩億美元
08/07/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２１億元，買盈富基金沽泡泡瑪特
08/07/2025 08:33 【大行炒Ｄ乜】中銀國際升快手目標價三成，中金普升濠賭股目標
08/07/2025 09:42 《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，一周拆息微軟至０﹒２５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 10:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 10:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2025 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2025 10:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話08/07/2025
新股 | 藍思科技18.18元上限定價，發售量調整權未行使
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N