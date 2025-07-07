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外資回流 | 德國養老金據報委託香港機構投資中資股票

07/07/2025

　　據《彭博》引述消息報道，資產管理規模達341億歐元（約3150億港元）的德國退休基金KZVK，於第二季將5000萬美元（約3.9億港元）委託富國資產管理（香港），在香港、內地和美國市場購買中資股。

 

外資回流 | 德國養老金據報委託香港機構投資中資股票

 

　　恒生指數去年第四季起從低位反彈，年初至今升幅達16%，跑贏美國標普500指數近10個百分點，但報道指出，外資長倉投資者對中資股反彈措手不及，大多數針對中國股票公開市場的投資授權都是原來投資的延伸，而非新配置。

 

　　諮詢公司美世的亞洲多資產主管Cameron Systermans向彭博表示，並未觀察到歐洲和美國資產所有者將授權分配給大中華區的明顯趨勢，目前該行建議投資者不要對單個國家傾斜投資。

 

　　富國香港是總部上海富國基金管理有限公司的子公司，富國基金管理著約2000億美元資產，其股東包括加拿大滿地可銀行。知情人士稱，富國香港管理著約300億港元資產。

 

　　KZVK總部位於德國科隆，為超過24萬名養老金領取者管理著資金。KZVK的代表沒有回覆置評請求。富國基金發言人不予評論。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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