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美股 | 特朗普向亞歐非多國加徵關稅，道指跌逾400點

08/07/2025

美股 | 特朗普向亞歐非多國加徵關稅，道指跌逾400點

 

　　美股三大指數周一（7日）收市報跌，美國政府宣布將對等關稅的生效日期由7月9日推遲至8月1日，總統特朗普同時宣布將向日本、韓國、馬來西亞、塞爾維亞、南非等多國徵收關稅，消息拖累美股於盤中跌幅擴大，由歷史高位回落。

 

　　亞洲國家方面，日本、韓國、哈薩克斯坦和馬來西亞四國各加25%；老撾和緬甸加40%。上述關稅將於2025年8月1日生效。白宮同時表示，將發布12封貿易信函。除這12個國家外，還會發出更多信函，詳細說明有關國家出口到美國的商品將面臨的不同關稅水平。

 

　　道指低開25點後，跌幅一度擴大至668點，低見44160點；標指錯跌1.25%；納指最多跌1.35%。道指收市跌422.17點，或0.94%，報44406.36點；標普500指數跌49.37點，或0.79%，報6229.98點；納指跌188.59點，或0.92%，報20412.52點。

 

　　特斯拉(US.TSLA)股價急挫6.8%，特斯拉行政總裁馬斯克於上周六高調宣布成立新政黨「美國黨」，加深外界對其分心於政治事務的疑慮。英偉達(US.NVDA)跌0.7%，蘋果(US.AAPL)跌1.7%。

 

美元兌日圓顯著走強

 

　　美匯指數日內於96.90至97.6區間上落，升約0.48%，報97.45。美元兌日圓顯著走強，盤中高見146.24，較前一交易日升逾1%。歐元兌美元持續走弱，盤中一度跌至1.168水平，日內下跌0.46%，報1.172。

 

　　現貨黃金及紐約期金走勢偏弱，日內先跌後升，現貨金報每盎司3338美元，日內升0.07%；紐約期金升0.18%，報每盎司3349美元。

 

　　國際原油市場延續反彈走勢，紐約期油報66.55美元，日內升1.41%。布蘭特期油報69.65美元，日內升1.97%。

 

撰文：經濟通國金組

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