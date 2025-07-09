航空股｜國泰航空股價受惠旅行旺季？
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2025 15:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2025 15:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2025 15:35
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