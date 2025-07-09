異動精選 | 恒地發可轉換債捱沽，關稅消息發酵科技股跟跌
09/07/2025
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 02:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2025 16:40
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