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美股 | 英偉達成首家市值破4萬億美元公司，納指創新高

10/07/2025

美股 | 英偉達成首家市值破4萬億美元公司，納指創新高

 

　　美股三大指數周三（９日）收市報升，英偉達(US.NVDA)股價日內一度升2.7%，成為史上首家市值突破4萬億美元的公司。標普500指數連跌兩日後反彈，納指一度升至20645.41點，創盤中新高。

 

　　道指高開86點後，最多升315點，高見44556點；標指錯升0.7%；納指一度漲1.11%。道指收市升217.54點，或0.49%，報44458.30點；標普500指數升37.74點，或0.61%，報6263.26點；納指升192.87點，或0.94%，報20611.34點。

 

　　英偉達年內已升約20%，估值增加約7000億美元。台積電(US.TSM)收市升1.8%。蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)升1.4%，股價突破500美元。Meta(US.META)升1.7%，亞馬遜(US.AMZN)升1.5%。

 

　　美匯指數走勢呈現震盪整固，日內微升0.06%，報97.575。美元兌日圓偏弱走勢，報146.33水平，較前一交易日輕微下跌約0.17%。歐元兌美元表現反覆偏軟，徘徊於1.168至1.172區間，較昨日輕微下跌0.14%。

 

美元金價持續受壓

 

　　現貨黃金及紐約期金今日走勢持續受壓，現貨黃金一度下試3282美元，最新報約3315美元，日內升幅約0.24%；紐約期金日內升0.21%，報3323.98美元。

 

　　紐約期油報每桶約66.85美元，日內跌幅約0.19%；布蘭特期油則報70.05美元，跌約0.12%。近期油價波動主要受地緣局勢、供應政策及美國經濟數據左右。

 

撰文：經濟通國金組

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