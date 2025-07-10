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盤前攻略 | 減息預期催升美股 恒指日內料500點區間上落

10/07/2025

　　正當白宮持續公布多國對等關稅稅率，未來或影響美國通脹水平，但最新公布的6月份聯儲局會議紀錄顯示，普遍官員都希望在今年內減息，即使幅度有所分歧，官員亦認為關稅帶來的通脹壓力可能只是短暫而溫和。會議紀錄減息方向正面，抵銷關稅憂慮，三大指數齊齊向上，道指升217點報44458，納指升198點報20611，標普升37點報6263。

 

盤前攻略 | 減息預期催升美股 恒指日內料500點區間上落

 

　　中概股偏軟；阿里巴巴跌3.85%報103.83美元，拼多多跌1.23%報105.00美元，京東跌3.36%報31.60美元，百度跌1.79%報88.66美元，理想升0.74%報27.18美元，小鵬跌1.56%報17.65美元，蔚來跌0.57%報3.48美元，富途急升9.09%報142.40美元，金山雲跌4.30%報11.80美元。

 

夜期微跌，ADR個別走

 

　　恒指夜期跌19點報23863。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.13%，折合498.2港元；美團(03690)ADR較港股低0.82%，折合118.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.33%，折合68.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.78%，折合97.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.22%，折合57.5港元。

 

牛倉部署收斂熊倉加強部署

 

　　目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23849，跌16點，但受惠減息預期，恒指開市有望輕微高開。

 

　　恒指升勢維持不久上日即有跌勢，參考恒指牛熊證街貨分布，上日回吐的確對牛倉有所震懾，輕微觸及最貼價牛區之餘，其餘下方至23400區域都出現街貨淨減少。相反一時跌浪成功引起淡友關注，24200至24299區域急增600張對應期指張數街貨至1254張，24159為周二(8日)反彈阻力，淡友部署上述熊區即看淡恒指難以突破前頂。目前牛熊區較貼價區域都有過千點重貨部署，預料恒指在雙方重貨區前都會嚴加防守，如未見重大破位力量，料恒指日內於23700至24200間波動上落。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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