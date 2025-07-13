港股 | 蕭猷華：科技股料接力支撐大巿

《套期保值》恒生指數上周一（7日）至周四（10日）的市場情況可用幾個字形容：窄幅且悶局，顯然是等待變化的格局。然而，上周五（11日）終於出現突破，最高升478點至24506點，可惜之後升幅大為收窄，而且成交額放大。要突破今年的高位，相信需要再等一會吧。

上周，美國宣布對多個國家的「對等關稅」稅率，介乎20%至50%之間，其中對巴西加徵50%，而對加拿大則為35%，這消息使美股指數亞洲期貨即時下跌，但港股卻逆勢上升。這再次證明，中國和香港股市對特朗普的關稅政策已經麻木，而特朗普的的單邊保護主義得罪了全球，勢必促進中國與其他國家加強合作，對A股和港股將更為有利。

金融板塊為近期支撐大巿的主力（資料圖片）

美國國務卿魯比奧上周表示，特朗普訪華行程很大機會落實，中美關係若然回暖，會利好大市。近期，金融板塊對大巿提供了支撐，不過科網股明顯滯後，預計重磅科技板塊隨後將會接過接力棒，有追落後空間。恒指本周波幅料在23600點至24600點之間。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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