異動精選 | 內地樓價續跌拖累內房股，英偉達復對華售H20晶片帶挈科網股
15/07/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/07/2025 17:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/07/2025 16:40
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