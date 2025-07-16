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陳浩濂:本地地產發展及物業投資信貸風險可控，銀行已做緩衝措施

16/07/2025

陳浩濂:本地地產發展及物業投資信貸風險可控，銀行已做緩衝措施

 

　　財庫局副局長陳浩濂回應議員口頭質詢時表示，金管局一直密切監察香港銀行業穩健發展，本地銀行的總資本比率和主要銀行的平均流動性覆蓋比率，在今年3月底分別為24.2%、182.5%，遠高於國際標準。整體而言，本地地產發展及物業投資相關信貸風險可控。

 

銀行已採取信貸風險緩衝措施，大部分貸款均有抵押品

 

　　他續稱，香港銀行對本地地產發展及投資貸款的風險敞口，大部分是面向財政狀況相對良好的大型本地企業。至於本地中小型地產發展商及投資者的風險敞口，包括一些財政狀況較弱或資產負債比率較高的發展商及投資者，銀行早年已經採取了信貸風險緩衝措施，有關貸款大部分均有抵押品。此外，銀行並沒有對單一借貸人過度集中。

 

銀行整體資產質素風險可控，撥備維持充足

 

　　陳浩濂續指出，銀行整體資產質素風險可控，撥備維持充足。截至今年3月底，銀行信貸撥備覆蓋率（即一般和特殊準備金總和相對呆壞帳餘額的比率）約60%，若將抵押品變現價值從呆壞帳餘額中扣除，銀行信貸撥備覆蓋率約145%。

 

本財年料670億元赤字，下財年料轉錄盈餘

 

　　另外，陳浩濂稱，本財政年度預計錄得670億元綜合赤字，由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多在財政年度後期收取，現階段預測全年財政狀況言之尚早，但股市上半年成交增加，帶動印花稅收入上升，對政府財政帶來幫助。

 

　　陳浩濂亦提到，部分行業如傳統零售及餐飲業，因訪港旅客及本地居民的消費模式改變、經濟模式轉變而面對較大挑戰，與這些產業有關的市民其「體感溫度」與經濟數據表現有差距，政府在明白同時，亦提供不同支援計劃，協助中小企升級轉型。另外，他指出，過去幾年政府未有大幅加稅，目前無計劃這樣做，本財政年度經營帳目將大致平衡，預計下個財政年度將會有盈餘。

 

撰文：經濟通採訪組

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