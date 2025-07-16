異動精選 | 資金趁利好沽泡瑪，京東再燒錢美團尾盤跌
16/07/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/07/2025 19:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/07/2025 16:41
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